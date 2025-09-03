Un’ombra misteriosa avvolge un capitolo dimenticato della musica e del giornalismo italiano. Si chiamava “Cantastampa”, un festival singolare dove le grandi firme della cronaca e della televisione si trasformavano in parolieri per le stelle della canzone. Ma di questa manifestazione, andata in scena per cinque edizioni dal 1963 al 1972, sono rimaste solo le memorie. O quasi.

A svelare la storia del “festival fantasma” sono il giornalista Michele Bovi e lo scrittore Pasquale Panella, già ideatori di “Techetechetè”. Il loro libro, “C’era una volta il Cantastampa, quando i giornalisti spodestarono i parolieri”, pubblicato da Coniglio editore, è un viaggio in un’epoca di creatività effervescente, ma anche di strane ambiguità. I testi, scritti da penne illustri come Sandro Ciotti, Maurizio Costanzo, Gianni Minà e Antonio Lubrano, furono musicati da compositori del calibro di Ennio Morricone, Luis Bacalov e Stelvio Cipriani. Le canzoni, rimaste inedite, furono interpretate da voci indimenticabili come Gianni Morandi, Giorgio Gaber, Mia Martini, Iva Zanicchi e Gino Paoli. Eppure, di tutto questo non è rimasta traccia. I filmati sono spariti dalle teche Rai, le case discografiche non hanno mai pubblicato i dischi e i depositi alla Siae risultano contraffatti.

Quando i giornalisti si facevano parolieri

L’idea geniale fu di Sandro delli Ponti, giornalista de “Il Resto del Carlino”, in collaborazione con Gianni Ravera, patron del Festival di Sanremo. Un esperimento che mescolava sapientemente due mondi, quello dell’informazione e quello dello spettacolo, creando un’inedita sinergia. Un’operazione audace, di cui oggi non resta che una documentazione frammentaria, quasi a voler cancellare un’esperienza fuori dagli schemi.

I due autori del libro, Bovi e Panella, racconteranno questa vicenda venerdì 12 settembre al Teatro Tordinona di Roma, in occasione dell’inaugurazione dell’edizione 2025 di “Letture in scena”. Panella reciterà i testi dei giornalisti-parolieri, dando voce a quelle parole destinate all’oblio. Bovi, invece, illustrerà le cause di questa scomparsa e farà l’elenco dei programmi perduti, gettando luce su un mistero che merita di essere svelato.