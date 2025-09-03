Octopus Energy, il maggiore fornitore di energia del Regno Unito, e LG Electronics, colosso dell’elettronica, hanno siglato una partnership strategica per accelerare la transizione energetica in Europa. L’accordo mira a rendere il riscaldamento e il raffrescamento domestico più sostenibile ed economico, grazie all’integrazione delle pompe di calore e dei climatizzatori LG con Kraken, la piattaforma tecnologica proprietaria di Octopus.

L’innovazione al servizio del risparmio

L’integrazione tra la tecnologia di LG e la piattaforma Kraken permetterà ai consumatori di gestire i propri dispositivi in modo da utilizzarli automaticamente nei momenti in cui l’energia è più economica e più “verde”. Questa sinergia tra hardware e software aiuterà le famiglie a ridurre i costi in bolletta, diminuire la dipendenza dai combustibili fossili e contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di neutralità carbonica dell’Europa. Il riscaldamento domestico, infatti, è responsabile di circa un quinto delle emissioni di CO₂ nel continente, rendendo le pompe di calore una soluzione chiave per il futuro.

Una partnership globale, con vista sull’Italia

L’intesa, siglata nella sede londinese di Octopus, ha visto la partecipazione del fondatore e CEO Greg Jackson e dei dirigenti LG, guidati da Thomas (TaeBong) Yoon. L’accordo, che partirà da Regno Unito e Germania, si estenderà progressivamente ad altri mercati europei, con l’obiettivo di includere in futuro anche altri dispositivi elettronici. L’esperienza globale di LG nell’hardware si unisce così all’expertise di Octopus nel software, creando una combinazione vincente per il cliente finale.

Le dichiarazioni dei vertici aziendali sottolineano l’importanza strategica dell’accordo. Greg Jackson, fondatore e CEO di Octopus Energy, ha affermato: “Le pompe di calore sono la chiave per un riscaldamento pulito e accessibile e LG produce alcune delle migliori sul mercato. Integrandole con la tecnologia Kraken, possiamo rendere il loro utilizzo ancora più conveniente, offrendo alle famiglie un modo ancora più semplice di abbassare i costi in bolletta e aiutare il pianeta.”

Thomas Yoon, Presidente della divisione Overseas Sales & Marketing di LG Electronics, ha aggiunto: “Questa partnership con Octopus Energy Group rappresenta una tappa fondamentale nella nostra strategia di crescita in Europa. Continueremo a esplorare nuove opportunità per creare soluzioni ad alto valore aggiunto per i consumatori e garantire uno sviluppo sostenibile nel mercato globale.”

Anche l’Italia è nel mirino. Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy Italia, ha sottolineato: “Sempre più persone vogliono ottimizzare la propria spesa energetica e scoprono che, elettrificando la casa, possono consumare meglio e risparmiare. Con questa partnership vogliamo rendere questo passaggio ancora più conveniente, ottimizzando sempre di più l’uso dell’energia per ridurre costi ed emissioni, in linea con la nostra missione di offrire energia verde e accessibile a tutti.”

Leader di settore per l’elettrificazione

Octopus Energy si conferma leader nell’elettrificazione dei sistemi di riscaldamento, con decine di migliaia di pompe di calore già installate in Europa. I sistemi LG, con il loro compressore inverter CoreTech, garantiscono prestazioni eccezionali e si allineano perfettamente all’approccio fortemente orientato al cliente di Octopus.