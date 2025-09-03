In attesa dell’arrivo a Napoli di Giuseppe Conte, chiamato a presentare ufficialmente la candidatura di Roberto Fico alle prossime elezioni regionali in Campania, è stata la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, a confermare la scelta. Durante la trasmissione In Onda su La7, ha dichiarato che il suo mandato è chiaro: «Costruire un’alleanza solida per sconfiggere le destre». Ha aggiunto inoltre che «Tutti e tutte devono assumersi la responsabilità di questo progetto. Il rinnovamento della Campania passa attraverso il sostegno a una ampia coalizione progressista e a una candidatura come quella di Fico, fresca e stimolante».

Dopo diversi giorni di silenzio, si prevede che Roberto Fico possa esprimersi personalmente tramite i social network nelle prossime ore.

Contestualmente, come da accordi avallati dalla stessa Schlein, Piero De Luca, deputato e figlio del governatore uscente, è stato ufficialmente designato stamattina come unico candidato unitario alla segreteria regionale del PD in Campania. La sua candidatura ha raccolto il sostegno non solo dell’area legata a Stefano Bonaccini, ma anche della corrente della segretaria nazionale.

Con lui si è schierato anche l’ex dissidente Marco Sarracino, con cui De Luca si è incontrato ieri, mentre risulta assente il sostegno di Sandro Ruotolo.

Piero De Luca ha espresso gratitudine a vari livelli: «Desidero ringraziare innanzitutto la segretaria nazionale Elly Schlein, che con fermezza ha lavorato per restituire al PD campano i suoi organismi dirigenti dopo un lungo periodo di commissariamento». Ha poi rivolto un riconoscimento al commissario Antonio Misiani per l’equilibrio con cui ha svolto il suo ruolo e un ringraziamento speciale alle centinaia di iscritti su tutto il territorio regionale che hanno sostenuto la sua candidatura.

Il voto degli iscritti al Partito Democratico in Campania è fissato dal 25 al 28 settembre. Commentando questo evento, De Luca ha sottolineato che «La candidatura unitaria rappresenta, nel contesto politico attuale, un segno di responsabilità e maturità della nostra comunità democratica. Evitando divisioni interne, intendiamo concentrare tutte le energie sui principali obiettivi strategici da raggiungere, nell’interesse del partito e, soprattutto, dei cittadini.»

Ha concluso affermando: «Con entusiasmo e con spirito di servizio, mi propongo per guidare questa nuova fase, pienamente consapevole della grande responsabilità che mi attende. Mi impegno a costruire una comunità democratica aperta, inclusiva e plurale, rispettosa di tutte le sensibilità al suo interno».