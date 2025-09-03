Officina Stellare, società vicentina leader nel settore aerospaziale e della difesa, ha siglato un contratto da 7.5 milioni di euro con Thales Alenia Space Italia. L’accordo, della durata di 65 mesi, riguarda la progettazione e la realizzazione di una stazione ottica di terra completa per comunicazioni laser. La commessa è parte del progetto europeo HyDRON (“High Throughput Optical Network”) Element #2, finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nell’ambito del programma ARTES Scylight.

L’iniziativa mira a sviluppare la prima rete ottica multi-orbita al mondo, in grado di integrare reti terrestri in fibra ottica con collegamenti satellitari ad altissima velocità. La stazione ottica di terra (OGS) che Officina Stellare realizzerà avrà una capacità di 100 Gigabit al secondo e potrà comunicare con satelliti in orbite basse (LEO) e geostazionarie (GEO). Per garantire prestazioni elevate, anche in condizioni atmosferiche avverse, la stazione sarà dotata di sistemi avanzati di ottica adattiva e di una suite software per la simulazione della propagazione laser.

Dettagli finanziari e fasi del progetto

Il contratto si articola in due fasi. La prima tranche, del valore di 2.5 milioni di euro, sarà erogata entro i primi 14 mesi e coprirà la fase iniziale di progettazione. La seconda tranche, da 5 milioni di euro, sarà rilasciata nei successivi 51 mesi e si concluderà con la consegna e la validazione del terminale ottico di terra.

HyDRON Element #2 è un progetto cruciale che fa leva sulle competenze maturate da Officina Stellare nelle comunicazioni ottiche. La società vicentina si unisce a un consorzio industriale europeo guidato da Thales Alenia Space Italia per la realizzazione del secondo elemento della missione, che include un satellite in orbita bassa (“LEO Collector”), un payload ottico per applicazioni GEO, due stazioni di terra ottiche e i centri di controllo della missione e del satellite.

Un passo verso l’indipendenza europea

La commessa conferma il ruolo di Officina Stellare come partner tecnologico di primo piano in Europa. L’obiettivo del progetto è sviluppare un’infrastruttura di telecomunicazioni sicura e indipendente dalle reti tradizionali.

Gino Bucciol, co-fondatore e VP dello sviluppo business di Officina Stellare, ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di essere tra i player coinvolti per la realizzazione di questo progetto estremamente innovativo. Si tratta di uno dei programmi più avanzati al mondo, mirati alla realizzazione di un’infrastruttura di comunicazione laser sicura e ad altissima velocità. Un progetto completamente europeo, che sottolinea le capacità pionieristiche di Officina Stellare in questo campo. Affianco a Thales Alenia Space Italia capofila e coordinatore del progetto e agli altri membri del consorzio, siamo pronti a mettere a disposizione la nostra competenza, contribuendo allo sviluppo della tecnologia che renderà il nostro Paese e l’Europa sempre più indipendenti e pronti alle sfide del futuro, in un ambito cruciale e strategico come quelle delle telecomunicazioni.”