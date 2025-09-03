Il gruppo di investimenti britannico M&G, guidato dall’italiano Andrea Rossi, ha chiuso il primo semestre con un utile operativo rettificato ante imposte pari a 378 milioni di sterline, rispetto ai 375 milioni registrati nello stesso periodo del 2024.

Secondo quanto riportato in una nota ufficiale, i flussi netti in entrata provenienti dalle attività correnti hanno raggiunto quota 2,1 miliardi di sterline, segnando un miglioramento di 3,2 miliardi rispetto all’anno precedente.

Il gruppo ha inoltre evidenziato come, nell’ambito del piano di rilancio, siano stati realizzati risparmi per 213 milioni di sterline tramite il programma di trasformazione interna, superando così l’obiettivo iniziale di 200 milioni. La gestione ha confermato di essere sulla buona strada per raggiungere il nuovo target di 230 milioni entro la fine dell’anno.

Il Solvency II ratio degli azionisti è incrementato raggiungendo il 230%, rispetto al 223% di fine esercizio 2024. Nella divisione asset management, i flussi netti in entrata sono stati particolarmente solidi, con 2,6 miliardi provenienti da clienti esterni.

Il business dedicato ai mercati privati ha toccato quota 77 miliardi di sterline, complice il completamento dell’acquisizione della maggioranza in P Capital Partners, società di gestione del credito privato non sponsorizzato con sede a Stoccolma. L’operazione, ha spiegato M&G, è perfettamente in linea con l’ambizione del gruppo di consolidare la propria leadership europea nel settore dei mercati privati.