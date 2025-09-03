Sta per prendere il via la prima asta dedicata agli impianti solari fotovoltaici realizzati con componenti principali non provenienti dalla Cina. Il Ministero della Transizione Ecologica (Mase), in una nota ufficiale, ha reso pubbliche le regole operative previste dal decreto FER X Transitorio, lo strumento che sostiene la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili con costi di produzione vicini alla competitività di mercato.

Con l’approvazione avvenuta tramite decreto direttoriale, si può finalmente avviare la prima asta prevista dal “Net Zero Industry Act” (NZIA), che incentiva la realizzazione di impianti solari fotovoltaici i cui componenti principali non siano di origine cinese.

L’obiettivo dichiarato è quello di «contribuire a migliorare il funzionamento del mercato unico europeo, assicurando l’accesso a un approvvigionamento affidabile e sostenibile di tecnologie rinnovabili a emissioni nette zero, nonché di incrementarne la capacità produttiva».

Il Ministro Gilberto Pichetto ha sottolineato:

«Il provvedimento è pensato per rafforzare la filiera europea delle energie rinnovabili, garantendo al contempo sicurezza e sostenibilità nell’approvvigionamento delle tecnologie. Vogliamo contribuire allo sviluppo di un mercato più competitivo, che premi qualità e innovazione, elementi fondamentali per il futuro della transizione energetica e per l’autonomia industriale dell’Europa».

Il bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse sarà pubblicato giovedì 4 settembre sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), dando così ufficialmente il via alla procedura di gara.