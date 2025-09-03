Da quando il padre, Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha reso pubblico il suo impegno politico, annunciando la candidatura del figlio al Consiglio regionale della Campania, a Pellegrino Mastella sta arrivando un’ondata di insulti e critiche sui social. Secondo il diretto interessato, questo coinvolgimento familiare rappresenterebbe un’eredità quasi obbligata, poiché il cognome Mastella, come ha sottolineato in un’intervista al Corriere, nel piccolo contesto sannita è divenuto un vero e proprio marchio riconoscibile.

Pellegrino Mastella ha dichiarato:

“Sin dal momento in cui è stata resa nota la mia candidatura, numerosi haters e detrattori seriali si sono scatenati attraverso post offensivi, insulti e atteggiamenti derisori nei miei confronti.”

Il candidato ha aggiunto che alcune di queste espressioni sono state oggetto di specifiche denunce, dimostrando come la situazione sia già diventata oggetto di attenzione legale. L’attacco social, infatti, non sembra attenuarsi e alcuni si sono spinti fino a diffamare con false accuse, già in passato archiviati dalla magistratura, gravemente lesive della sua reputazione.

Pellegrino Mastella ha proseguito:

“Voglio chiarire una volta per tutte che sono disponibile a ricevere ogni tipo di critica, anche severa, purché rispettosa e nel clima del confronto politico leale. Tuttavia, non tollererò mai illazioni, ingiurie o menzogne diffuse attraverso video, profili social, interviste o commenti: chiunque dovesse commettere tali atti ne risponderà nelle sedi competenti.”

Parallelamente alla vicenda social, è emersa una nuova disputa tra Clemente Mastella e Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia. Martusciello ha espresso critiche nei confronti dell’ex ministro del Lavoro, attaccando in particolare la definizione di “lavoro” riferita alla carica di presidente della Camera, e sostenendo che la politica debba essere considerata un servizio e non una professione.

Fulvio Martusciello ha commentato:

“Trovo curioso che un ex ministro del Lavoro consideri la presidenza della Camera come un lavoro, giustificando così chi non ha un’esperienza lavorativa vera e propria. La politica è servizio, non impiego, e su questo De Luca ha ragione a sollevare il tema riguardo a Fico.”

Mastella ha risposto puntualizzando:

“Il segretario di Forza Italia fraintende completamente la realtà parlamentare italiana. Non essendo mai stato parlamentare, ignora cosa significhi lavorare alla Camera. Gli suggerisco di rivolgersi a suo fratello Antonio, che ha svolto questo ruolo egregiamente, e di informarsi sulle responsabilità e sulla gestione che la Camera dei Deputati implica.”

“La Camera conta oltre 1500 dipendenti, gestisce bilanci con risorse di quasi un miliardo di euro e gode di significativa autonomia finanziaria per la gestione di molteplici attività. Dire che chi ha presieduto la Camera non abbia mai amministrato nulla è semplicemente una falsità.”

Questa schermaglia politica mostra come la campagna elettorale regionale inizi carica di tensioni, con attacchi sia sui social sia a livello istituzionale. La candidatura di Pellegrino Mastella appare quindi non solo come un passaggio generazionale, ma anche come un punto focale di discussioni sul ruolo della politica e della sua rappresentanza nel territorio campano.