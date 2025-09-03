Il dibattito si accende in Trentino attorno alla proposta del Patt di modificare il sistema elettorale, passando dal maggioritario al proporzionale. Negli ultimi giorni, il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, ha definito tale proposta «indecente», accusandola di essere stata avanzata principalmente per agevolare una possibile rielezione dell’attuale presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. Il sindaco sottolinea inoltre come il governatore stia incontrando diverse difficoltà nel tentativo di ottenere un terzo mandato consecutivo.

La questione suscita anche dibattiti all’interno della coalizione di centrodestra locale. Mirko Bisesti, consigliere provinciale della Lega, spiega: «Alcuni alleati storicamente sostengono questa proposta. Dobbiamo ancora confrontarci internamente, ma voglio precisare che il cambiamento del sistema elettorale non è legato a Fugatti. Sul proporzionale il Patt ha posto la questione in modo diverso».

Mirko Bisesti replica direttamente alle parole di Ianeselli:

«Definire questa proposta “indecente” mi sembra totalmente fuori luogo. Esistono molti sistemi elettorali e discuterne è fondamentale per la democrazia e il confronto politico. Considerando inoltre che alle ultime elezioni a Trento metà degli elettori non si è recato alle urne, il dibattito su un cambiamento appare doveroso».

L’esponente della Lega riflette sull’effetto del nuovo sistema: «Non posso dire se un proporzionale “puro” sarebbe la soluzione ideale, ma sono convinto che parlarne non sia affatto indecente». Sui temi sollevati dal sindaco aggiunge:

«Ciò che è davvero indecente a Trento è che molti cittadini non si sentano sicuri a camminare per le vie della città. Questa è una vera emergenza che andrebbe affrontata con priorità.»

Le posizioni nel centrodestra

Un altro intervento critico arriva da Sergio Divina, portavoce provinciale di Forza Italia. Egli ritiene che non ci siano i tempi adatti per discutere di una riforma elettorale in questo momento politico. La sua posizione palesa una chiusura netta verso possibili cambiamenti, indicando che la priorità dovrebbe essere rivolta ad altre questioni fondamentali per la Provincia.

La proposta di modificare il sistema elettorale resta dunque al centro di una discussione politica aperta, con visioni divergenti tra le forze della coalizione di centrodestra e le critiche del primo cittadino. Il confronto si profila come un momento importante per definire il futuro della rappresentanza politica in Trentino, in un contesto in cui la partecipazione elettorale risulta sempre più ridotta e il tema della sicurezza urbana viene messo al centro del dibattito pubblico.

Secondo Divina, questa proposta rappresenta il modo migliore per avanzare certe idee: «Una proposta arrivata subito dopo una disputa sul terzo mandato, e per questo appare come una vera e propria “rete di salvataggio”». Tuttavia, Divina precisa che Forza Italia «non è contraria di principio a un sistema proporzionale», che consentirebbe di uniformarsi all’Alto Adige: «Questa modifica correggerebbe un grave errore compiuto dall’amministrazione Dellai — continua Divina — che ha compromesso il sistema elettorale regionale introducendo un maggioritario a Trento e un proporzionale a Bolzano».

Alessio Manica, capogruppo del Partito Democratico in Trentino, critica duramente la situazione: «Ogni giorno che passa diventa più chiaro che i partiti di centrodestra valutano la possibile riforma elettorale solo in base ai propri interessi personali, senza considerare quale sistema sarebbe il migliore per governare questo territorio così importante».

Manica esprime inoltre preoccupazione per l’ipotesi di elezioni anticipate rispetto al 2028: «Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Biada, vorrebbe modificare la legge per evitare di andare alle urne due volte in un anno. Questo sarebbe assurdo, perché — sottolinea Manica — significherebbe che Fugatti, eletto secondo una legge che prevede un ruolo centrale del presidente nella composizione del consiglio, potrebbe ignorare la responsabilità attribuitagli per motivi personali, provocando elezioni anticipate in tutta la provincia».

In conclusione, Manica afferma che «si tratta di un progetto impraticabile e dannoso per il futuro del Trentino».