Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea (BCE), ha messo in guardia contro i rischi associati alle stablecoin, definendoli un ritorno di antichi pericoli, tra cui il più evidente è il rischio di liquidità.

Ha sottolineato la necessità di interventi legislativi immediati, evidenziando che la regolamentazione europea deve garantire che tali schemi non possano operare nell’Unione Europea a meno che non siano sostenuti da solidi regimi di equivalenza in altre giurisdizioni, oltre a prevedere specifiche salvaguardie per i trasferimenti di asset tra entità con sede nell’UE ed entità esterne.

Queste affermazioni sono state fatte durante il discorso introduttivo della nona conferenza annuale del Comitato Europeo di Stabilità Finanziaria (ESRB), di cui Lagarde è anche presidente.

Lagarde ha inoltre evidenziato la crescita del settore finanziario non bancario in Europa come uno dei principali fattori di rischio sistemico attuale, soffermandosi in particolare sulle stablecoin, definite come criptovalute emesse con la promessa di mantenere un valore stabile riferito a un asset di riferimento.

Per quanto riguarda le stablecoin a emissione multipla, la presidente della BCE ha richiamato l’attenzione sull’urgenza di un intervento normativo, poiché in caso di fuga degli investitori, questi ultimi potrebbero preferire riscattare i propri investimenti nella giurisdizione con maggiori tutele, verosimilmente l’Unione Europea. Tale situazione è favorita anche dal regolamento MiCAR, che vieta le commissioni di riscatto nell’UE. Tuttavia, Lagarde ha avvertito che le riserve detenute nel territorio europeo potrebbero non essere sufficienti a fronteggiare una tale pressione.