CIRCLE Group, società innovativa quotata su Euronext Growth Milan, consolida la sua posizione nel settore della logistica con un nuovo contratto da 140.000 euro. L’accordo, siglato con un’importante realtà italiana specializzata in truck service e logistica intermodale, conferma il ruolo di Circle come protagonista della trasformazione digitale nel mondo dei trasporti. L’obiettivo è chiaro: rendere i processi operativi e documentali più efficienti, digitalizzati e integrati.

Il progetto si basa sull’implementazione delle piattaforme LogIN Business e MILOS® TFP. Un passo cruciale verso la dematerializzazione dei documenti di trasporto, con l’introduzione di e-CMR ed e-DDT con firma digitale. La digitalizzazione completa del ciclo documentale, accessibile via web e tramite app per gli autisti, segna un’importante evoluzione verso una gestione più snella e meno soggetta a errori manuali.

Ecosistema MILOS®: interoperabilità e flessibilità

Uno degli aspetti più strategici dell’accordo è l’interoperabilità garantita dalle soluzioni di Circle. Il sistema consentirà un dialogo digitale con porti, interporti, aeroporti e terminal, automatizzando i flussi informativi e semplificando la gestione dei preavvisi di arrivo. Non solo: sarà possibile ricevere segnalazioni in tempo reale su eventi critici, come scioperi o incidenti, migliorando la resilienza operativa.

L’integrazione con i sistemi gestionali (ERP e TMS) già in uso da clienti e caricatori assicura la continuità operativa e un’ottimizzazione complessiva dei processi. L’ecosistema MILOS® si distingue per la sua gestione centralizzata e integrata, che riduce la necessità di personalizzazioni e di manutenzione software. Il progetto prevede anche il dialogo con le agenzie ferroviarie per l’adozione di documenti digitali come e-CIM, H30, EDIGES, con una futura apertura all’interoperabilità marittima, in linea con una visione intermodale avanzata.

Servizi a valore aggiunto e futuro della logistica

Oltre alle piattaforme, il contratto include servizi telematici avanzati per la gestione della flotta. Sarà possibile monitorare in tempo reale veicoli, rimorchi e merci, con copertura dei pedaggi in 17 Paesi europei e controllo di parametri come carburante, temperatura e sicurezza.

Il CEO di Circle Group, Luca Abatello, nella foto, ha commentato: “Con questo nuovo contratto rafforziamo ulteriormente la nostra missione: supportare la trasformazione digitale della logistica europea attraverso un ecosistema federativo, interoperabile e nativamente integrato. Le nostre soluzioni consentono agli operatori del settore di affrontare con successo le sfide normative, tecnologiche e ambientali, riducendo la complessità e aumentando il valore generato lungo tutta la catena logistica, come da obiettivi del piano industriale ‘Connect 4 Agile Growth’”.