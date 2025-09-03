È stata una di quelle domeniche che faranno storia, quella che ha visto il governo degli Stati Uniti incassare una sonora sconfitta giudiziaria. La notizia, piovuta su un mondo finanziario già in fermento, ha fatto volare il titolo di Alphabet, la holding di controllo di Google. Il balzo in avanti, un robusto +7% nelle contrattazioni after-hours, è il segno di un mercato che ha accolto con favore il verdetto del tribunale federale, in una causa che si annunciava come il duello del secolo.

Richiesta esagerata

La sentenza, emessa a Washington D.C. dal giudice Amit Mehta, ha respinto la richiesta del governo di costringere Google a cedere i suoi asset più preziosi e redditizi: il browser web Chrome e il sistema operativo mobile Android. Una richiesta che, a parere del giudice, “esagera” e ignora l’assenza di “restrizioni illegali” nell’uso di queste risorse. Un colpo secco, inatteso, che ha ridimensionato le ambizioni di Washington.

La vicenda, che affonda le sue radici in una precedente sentenza del 2024 che ha riconosciuto a Google un monopolio della ricerca web, ha tenuto con il fiato sospeso l’intero settore tecnologico. Ora, sebbene il gruppo di Mountain View non debba più temere lo “spezzatino”, non può cantare vittoria su tutto il fronte. Il giudice ha infatti proibito a Google di stipulare accordi esclusivi per la distribuzione dei suoi servizi chiave e l’ha costretta a condividere alcuni dati del motore di ricerca con i concorrenti.

La decisione di Mehta, che permette a Google di continuare a pagare aziende come Apple e Mozilla (per l’inclusione di Google Search nei loro prodotti), segna un punto a favore del gigante di internet. Nonostante il Dipartimento di Giustizia abbia già annunciato un ricorso, i mercati hanno già emesso il loro verdetto. Oltre ad Alphabet, anche il titolo Apple è cresciuto del 3%, a testimonianza di quanto le fortune delle due potenze tecnologiche siano intimamente intrecciate.