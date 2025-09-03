Nel 2024 il mercato immobiliare ha mostrato una tendenza positiva con un totale di 950.240 convenzioni notarili di compravendita, registrando un incremento dell’1,7% rispetto all’anno precedente.

Istat evidenzia come, nello specifico, il settore abitativo abbia subito una crescita dell’1,8%, mentre il comparto economico ha registrato un aumento dell’1,0%. Anche i mutui hanno segnato un aumento significativo, con 331.013 convenzioni stipulate, pari a un +7,2%.

Nel quarto trimestre del 2024 sono state effettuate 284.812 convenzioni notarili relative a compravendite e ad altri atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari, con una crescita del 3,9% rispetto al trimestre precedente e del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Dinamiche territoriali nel 2024

Analizzando la distribuzione geografica delle compravendite nel 2024, oltre la metà degli scambi si è concentrata nelle regioni del Nord, con 525.890 operazioni su un totale di 950.240.

Nel dettaglio, il Nord Ovest ha raggiunto quota 324.341 compravendite, manifestando un incremento rilevante del 6,1%. Il Nord Est ha riportato 201.549 compravendite, con una crescita più contenuta dello 0,6%.

Nel Centro Italia, invece, si è osservata una flessione del 4,3%, con un totale di 172.119 compravendite. Al contrario, il Sud ha mostrato una leggera crescita dell’1,5%, contabilizzando 166.648 operazioni, mentre le Isole hanno registrato un aumento del 2,3% con 85.583 compravendite.