INPS ha sviluppato un nuovo formato per la visualizzazione dei dati nell’estratto conto contributivo previdenziale, con l’obiettivo di facilitarne la comprensione, fornire informazioni utili all’assicurato e segnalare eventuali limiti relativi all’utilizzo di specifici periodi contributivi. Lo ha precisato l’istituto tramite un messaggio ufficiale.

Il progetto mira a permettere agli interessati di consultare i periodi contributivi in ordine cronologico, indicando per ciascuno la Gestione o il Fondo di appartenenza, in modo da semplificare il servizio di consultazione e offrire una visione immediata e chiara della posizione assicurativa complessiva.

INPS precisa che, nel caso in cui un individuo risulti assicurato a una sola Gestione dell’ente, viene presentata in una grafica aggiornata e uniforme la sezione corrispondente (ad esempio, Gestione pubblica o Gestione separata). Se, invece, l’assicurato è iscritto a due o più Gestioni, viene mostrato un prospetto riepilogativo con l’esposizione ordinata cronologicamente dei periodi contributivi accreditati.

Questa innovazione punta a migliorare la trasparenza e la fruibilità delle informazioni previdenziali, facilitando il monitoraggio da parte degli utenti del proprio percorso contributivo e delle prestazioni correlate.