Nei primi sette mesi del 2025, le denunce di infortuni sul lavoro presentate all’Inail hanno registrato un calo dell’1,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche il numero dei decessi ha mostrato una lieve diminuzione, dello 0,7%.

Il totale delle denunce di infortunio è passato da 247.389 nel 2024 a 244.495 nel 2025. Questa riduzione interessa principalmente il genere maschile, con un decremento del 2,1% (da 170.071 a 166.522 casi), mentre per le donne si è osservato un aumento dello 0,8%, passando da 77.318 a 77.973 denunce.

Analizzando la provenienza dei lavoratori, le segnalazioni da parte degli italiani sono diminuite del 2,1%, mentre quelle riferite a lavoratori stranieri sono aumentate dell’1,8%. In termini di fasce d’età, si registra un calo significativo delle denunce nella popolazione lavorativa tra i 15 e i 59 anni (-2,3%), a fronte di un rialzo del 6,5% tra gli over 59.

Per quanto concerne i decessi, i casi notificati all’Inail sono stati 432, tre in meno rispetto ai 435 rilevati nel 2024.

Aumento delle patologie professionali e casi in itinere

Si registra inoltre un incremento del 9,9% nelle denunce di malattie professionali, con un totale di 59.857 casi. Per quanto riguarda gli incidenti “in itinere”, ovvero quelli occorsi durante il tragitto verso o dal luogo di lavoro, si evidenzia un aumento delle denunce di infortunio dell’0,9% e un incremento significativo dei casi mortali, pari al 24,4%.

Questi dati riflettono le dinamiche in evoluzione del mercato del lavoro e suggeriscono l’importanza di continuare a sviluppare misure di prevenzione efficaci per migliorare la sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori, in particolare nelle fasce di età e categorie che mostrano crescite preoccupanti.