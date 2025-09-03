L’artista, noto anche per essersi esibito tra le macerie del teatro di Mariupol, sarà ospite a Pergine Valsugana il prossimo 9 settembre. Il sindaco Marco Morelli ha dichiarato: «È tra i migliori al mondo, io andrò ad applaudirlo». Tuttavia, il Partito Democratico locale sta valutando l’organizzazione di un flash mob in segno di protesta.

Dopo la recente polemica a Bologna, anche a Pergine Valsugana si è acceso il dibattito riguardo al concerto del pianista ucraino Alexander Romanovsky e alle sue posizioni considerate filo-russe. L’evento, non originariamente previsto, è stato inserito nel programma del Teatro Comunale come parte del festival «Innamorarsi della musica», promosso dall’ente organizzatore Aria Teatro.

La controversia è stata sollevata dal consigliere comunale del Partito Democratico, Mirko Casagrande Zampedri, che domenica ha appreso dell’evento e ha richiesto l’annullamento del concerto previsto per il 9 settembre, richiamando quanto accaduto a Bologna dove, dopo le proteste, il sindaco Matteo Lepore aveva cancellato la data del 5 agosto.

Il sindaco di Pergine, invece, ha preso una posizione netta: «Il concerto si terrà, l’arte non si può censurare: questa polemica è una strumentalizzazione politica». Ha poi aggiunto: «L’invasione russa è certamente inaccettabile, ma qui discutiamo di uno dei più grandi pianisti a livello mondiale». Su questa posizione si è chiusa la questione da parte dell’amministrazione.

Il Pd valuta un flash mob

Il Partito Democratico locale si riunirà nei prossimi giorni per decidere se organizzare una forma di protesta in occasione dell’evento, come un flash mob o altre iniziative. «Valuteremo come direttivo del Pd di Pergine – spiega Casagrande Zampedri – da lunedì molte persone mi hanno contattato esprimendo condivisione sulla mia posizione».

Il consigliere si è dichiarato «netamente contrario al concerto del pianista Romanovsky, un artista che non si può definire neutrale», facendo riferimento alla sua nota esibizione del 2022 tra le rovine del teatro di Mariupol, città fortemente colpita dal conflitto in Ucraina e simbolo della guerra e dell’occupazione russa.

Secondo Zampedri, quell’atto «rappresenta un chiaro gesto politico a favore della narrazione filorussa, offensivo per la memoria delle vittime ucraine e che banalizza un’aggressione iniziata nel 2014 che ha causato migliaia di morti». Ospitare un musicista ucraino, nato nel 1984, trasferitosi in Italia a 13 anni e vincitore a 17 del prestigioso Concorso Busoni di Bolzano, verrebbe così interpretato come una forma di legittimazione della propaganda di Vladimir Putin e una mancanza di rispetto nei confronti di chi difende la libertà e la sovranità dell’Ucraina.

Permine non può diventare il luogo in cui si diffondono messaggi che compromettono la coscienza democratica europea: l’arte rappresenta libertà, ma non quando viene utilizzata per giustificare un’aggressione.

Perciò, nessun passo indietro. La situazione rimane immutata a meno che Romanovsky non prenda pubblicamente posizione contro la guerra russa.

Il sindaco del Comune, invece, rigetta qualsiasi forma di censura: «Non ho alcun potere per impedirlo, trattandosi di un concerto che non è organizzato dal Comune. Considero la censura un atto antidemocratico: non è così che si riesce a porre fine alle guerre».

Il primo cittadino sottolinea inoltre che si tratta di un evento artistico che vede protagonista uno dei pianisti più talentuosi al mondo, un artista nato in Ucraina ma che è diventato cittadino italiano. «Quella sera sarò presente per applaudirlo» ha aggiunto.

Andrea Fuoli, curatore del Festival Innamorarsi della musica, musicista, docente e direttore d’orchestra, ha voluto fortemente invitare il pianista e suo grande amico a esibirsi a Pergine.

Il maestro Fuoli ha dichiarato: «Sono un convinto sostenitore della democrazia e, pertanto, prendo atto e rispetto sia le contestazioni che i messaggi a favore del concerto».

Riguardo alla posizione del pianista sulla guerra: «Alexander Romanovsky non ha mai espresso dichiarazioni pubbliche in merito e con lui parlo esclusivamente di musica».

Fuoli ha inoltre precisato: «Da oltre 20 anni Romanovsky si esibisce regolarmente sui palcoscenici più prestigiosi, collaborando con le principali orchestre in Europa, Asia e Americhe».

Il direttore ha ricordato anche l’impatto dell’invasione russa che ha portato all’annullamento di un concerto a Bologna. «Da quel momento non si è più esibito in pubblico, ma come segno di gratitudine per l’affetto e il sostegno ricevuto dagli appassionati, ha tenuto un concerto da casa trasmettendolo integralmente in streaming».

«Con questo spirito lo abbiamo invitato a Pergine: la musica, l’arte, il teatro e la cultura in generale non devono mai essere soggetti a censura» ha concluso Fuoli. «Questo concerto rappresenta un messaggio doveroso di come, grazie alla musica, si possano creare autentici spazi di libertà e di pacificazione».