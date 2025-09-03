Un nuovo protagonista si affaccia sulla scena finanziaria dell’America Latina. Si chiama Kapital, società fintech messicana, e ha appena chiuso un round di finanziamento di Serie C da 100 milioni di dollari, un’operazione che ha raddoppiato la sua valutazione e l’ha portata a quota 1,3 miliardi di dollari in meno di due anni. Il round, guidato da Tribe Capital e Pelion Ventures, ha visto la partecipazione di investitori di peso come Y Combinator e Marbruck Ventures. Un successo che non solo premia la sua crescita, ma sancisce anche un traguardo fondamentale: la redditività.

Tecnologia e regolamentazione, la formula vincente

Kapital si distingue per la sua natura intrinseca: non una banca tradizionale che si digitalizza, ma una infrastruttura finanziaria nata e cresciuta sul digitale. Ogni sistema è stato progettato per essere efficiente, scalabile e automatizzato. Questa base tecnologica le consente di sviluppare nuovi prodotti in modo nativo e, al contempo, di integrare e “pulire” istituti tradizionali, eliminando le vecchie infrastrutture e ricostruendole sulla propria piattaforma. Un modello che le ha permesso di raggiungere un bilancio di 3 miliardi di dollari e di servire 300.000 clienti tra Stati Uniti, Messico e Colombia.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte di un gruppo d’élite di aziende emergenti in America Latina. Kapital è già redditizia e la nostra crescita continua ad accelerare grazie alla combinazione unica di una licenza bancaria e di un software proprietario”, ha dichiarato il CEO Rene Saul. “Adottando un approccio che privilegia la regolamentazione e garantendo che ogni fase della nostra espansione sia allineata con i decisori politici, Kapital sta definendo un nuovo standard per il settore bancario basato sulla tecnologia nella regione”.