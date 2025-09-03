Eni (nella foto, l’a. d. Claudio Descalzi) prosegue nel suo programma di buyback deliberato dall’Assemblea dello scorso 14 maggio. L’operazione, finalizzata a sostenere il valore dell’azione e a remunerare gli azionisti, ha visto una nuova tornata di acquisti nel periodo tra il 25 e il 29 agosto 2025.

Acquisti della scorsa settimana

Nel periodo di riferimento, il Cane a sei zampe ha acquistato 2.629.136 azioni proprie sul mercato Euronext Milan. Questo corrisponde allo 0,08% del capitale sociale e ha un valore complessivo di quasi 40 milioni di euro (€39.999.996,51 per la precisione). Il prezzo medio ponderato per azione è stato di € 15,2141, consolidando l’impegno della società a riacquistare i propri titoli a un valore strategico.

Ecco la sintesi delle operazioni giornaliere:

25 agosto : 638.417 azioni a € 15,2100 (controvalore: € 9.710.298,95)

: 638.417 azioni a € 15,2100 (controvalore: € 9.710.298,95) 26 agosto : 497.500 azioni a € 15,2097 (controvalore: € 7.566.840,68)

: 497.500 azioni a € 15,2097 (controvalore: € 7.566.840,68) 27 agosto : 501.000 azioni a € 15,2141 (controvalore: € 7.622.285,64)

: 501.000 azioni a € 15,2141 (controvalore: € 7.622.285,64) 28 agosto : 500.000 azioni a € 15,1921 (controvalore: € 7.596.065,50)

: 500.000 azioni a € 15,1921 (controvalore: € 7.596.065,50) 29 agosto: 492.219 azioni a € 15,2463 (controvalore: € 7.504.505,74)

Il quadro complessivo del programma

Dal 20 maggio 2025, data di avvio del programma di riacquisto, Eni ha già comprato 51.052.637 azioni proprie, pari all’1,62% del capitale sociale, con un investimento totale che sfiora i 720 milioni di euro (€720.047.899,18).

Portafoglio e capitale

Con gli ultimi acquisti, la compagnia detiene ora un totale di 142.662.964 azioni proprie, equivalenti al 4,53% del capitale sociale. Questo dato conferma la rilevanza e la portata strategica del piano di buyback in corso.