L’innovazione e la ricerca e sviluppo devono tornare a essere i pilastri della crescita per l’Italia. Questo il messaggio lanciato dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nella foto, durante la 12esima edizione di Farete, l’evento di networking organizzato da Confindustria Emilia a BolognaFiere. Orsini ha sottolineato l’urgenza di invertire la rotta e di puntare con decisione su questi temi per mantenere la competitività del Paese a livello globale.

Innovazione al centro del futuro

Il presidente di Confindustria ha ribadito che l’Italia ha una naturale propensione all’innovazione, una risorsa da valorizzare appieno. “Noi siamo bravi a innovare e credo si debba ripartire da questo”, ha detto Orsini. “Sembra che stiamo facendo di tutto per non fare ricerca e sviluppo, invece è questo il punto su cui dobbiamo insistere. Io credo che sia fondamentale pensare a quello che dovrà avvenire con la nuove Leggi di Bilancio, penso a quello che dobbiamo costruire, penso alle sfide che abbiamo davanti”.

Competitività e demografia: le sfide da affrontare

Secondo Orsini, l’innovazione è la chiave per affrontare anche altre sfide cruciali, come quella demografica e la carenza di competenze. “L’innovazione ci consente anche di essere competitivi”, ha proseguito. “Questo si aggiunge al tema della demografia e delle competenze, dobbiamo fare un passo avanti. Se vogliamo continuare a essere un grande Paese, visto anche tutto quello che abbiamo saputo fare in passato, bisogna rimettere al centro l’innovazione, le tecnologie e gli investimenti”. Un monito chiaro rivolto alle istituzioni e al mondo imprenditoriale, affinché si creino le condizioni necessarie per un vero rilancio economico.