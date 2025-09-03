Il cuore delle Marche batte al ritmo del ciauscolo. Non un semplice salume, ma un simbolo di tradizione e artigianalità che sarà protagonista assoluto a Sarnano, uno dei “Borghi Più Belli d’Italia”. Sabato 6 e domenica 7 settembre, la cittadina di 3.000 abitanti, situata a 539 metri d’altezza tra Macerata e Ascoli Piceno, ospita la sesta edizione della “Festa del Ciaùscolo e del Salame Spalmabile”.

Un evento che unisce il gusto all’eccellenza, con il sostegno di Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo e dell’Unione Montana dei Monti Azzurri. Un vero e proprio percorso sensoriale attende i visitatori: dal centro storico si snoderà un itinerario di degustazione che metterà in vetrina il meglio della norcineria locale. Saranno presenti i produttori più importanti della zona: da Campugiani Carni a Norcineria Calabrò, passando per Salumi Papa, Salumificio Monterotti, Salumificio Properzi, Salumificio Puzielli, Salumificio Bartolazzi, Salumificio Bartocci, Macelleria di Franco Bernabei. Esposizione per Salumificio Ciriaci e Azienda Agricola Rossi.

Il Ciaùscolo sotto i riflettori di Raspelli

A dare lustro alla manifestazione, la presenza di un’autorità indiscussa del giornalismo gastronomico: Edoardo Raspelli. Sabato 6 settembre, a partire dalle 15.30, il giornalista e conduttore televisivo sarà l’ospite d’onore del convegno promosso dall’Unione Montana dei Monti Azzurri. Un’occasione per esplorare il valore del ciauscolo non solo come prodotto, ma come espressione di un territorio.

Al suo fianco, una serie di voci autorevoli. Il sindaco di Sarnano, Fabio Fantegrossi, il segretario del Consorzio del Ciauscolo IGP, Benedetto Ranieri, e il giornalista Ugo Bellesi. A introdurre l’incontro, la fotomodella Priscilla Gatta, “Miss Senza Trucco” nel concorso “Miss La Più Bella del Mondo”. Un mix tra glamour e tradizione, per un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti. “Il ciauscolo: gusto, sapore e ricchezza della povertà”, questo il titolo dell’incontro, che affronterà temi come “il valore delle mani e dei vecchi saperi nell’enogastronomia delle Marche, la storia del quinto quarto, il ciauscolo, le sue declinazioni nelle varie zone e l’IGP”.

Degustazioni, show cooking e intrattenimento

La Festa non è solo convegni. I due giorni sono un’immersione completa nel gusto e nella cultura locale. Nelle aree street food si potranno assaggiare ricette originali a base di ciauscolo e salame spalmabile, ma anche specialità come vincisgrassi fritti e “pulled pork marchigiano”. Accompagnano i pasti vini e birre del territorio, oltre a cocktail con prodotti Varnelli e Meletti.

Non mancano le occasioni per approfondire la conoscenza del territorio. Le visite guidate gratuite come “Cucinare, voce del verbo raccontare. Sarnano tra storia, arte e tradizione” permetteranno di scoprire angoli nascosti e la storia del borgo. Eventi musicali, show cooking e il raduno di auto d’epoca Mazda MX-5 animeranno il centro storico, rendendo la manifestazione un evento imperdibile per tutta la famiglia.