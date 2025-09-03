Si è concluso con successo l’aumento di capitale per un totale di 33,2 milioni di euro, che rappresenta l’ultimo passo del piano di risanamento approvato lo scorso 9 luglio dal Tribunale di Venezia. All’operazione hanno partecipato diversi soggetti: la holding del gruppo Exelite Mia con un contributo di 10,75 milioni di euro, Invitalia con 10 milioni, Sagitta Sgr con oltre 10,98 milioni, Joral Investments con 1 milione e Hi-Dec Edizioni con 500 mila euro.

Nel corso dell’assemblea è stato inoltre nominato il nuovo consiglio di amministrazione, composto da Roberto Rondelli, Marica Carraro, Ignazio Pellecchia, Tito Raccanello, Federico Sarti, Ermanno Sgaravato e Matteo Cosmi, quest’ultimo confermato come amministratore delegato.

La presidenza sarà affidata a Roberto Rondelli, consigliere di Sagitta Sgr e, dal 2023, responsabile della divisione Europa Investimenti di Arrow Global Group, società specializzata nel rilancio di gruppi industriali temporaneamente in difficoltà finanziaria. Rondelli, che vanta anche un’esperienza come consigliere e membro del comitato investimenti di Pillarstone (KKR), succede a Andrea Gabola, il quale conclude il proprio mandato al termine del periodo di gestione straordinaria della nota catena di magazzini d’abbigliamento.

Il nuovo presidente sarà affiancato dalla vicepresidente, Marica Carraro, che lo supporterà nelle nuove sfide del gruppo.