Un’alleanza strategica tra la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e Generali Italia introduce per la prima volta nel Paese una soluzione assicurativa parametrica su larga scala. L’accordo, di portata storica, mira a salvaguardare oltre 25.000 parrocchie italiane da calamità naturali come terremoti, alluvioni e inondazioni, un passo decisivo per la tutela del vasto patrimonio immobiliare ecclesiastico.

La logica della copertura parametrica

La novità risiede nel modello assicurativo adottato. La polizza parametrica si attiva in modo automatico al verificarsi di un evento catastrofale che supera una soglia predefinita, basata su dati ambientali e sistemi digitali avanzati. Ciò elimina la necessità di lunghe perizie e burocrazia, garantendo un indennizzo rapido e immediato, un fattore cruciale in un’epoca caratterizzata da un aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi climatici estremi.

Le voci dei protagonisti

L’importanza dell’accordo è stata sottolineata dalle massime cariche di entrambe le istituzioni. Il Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, ha espresso la sua gratitudine: “Siamo grati a Generali per la disponibilità a strutturare, insieme alla Conferenza Episcopale Italiana, un modello virtuoso di collaborazione a favore delle parrocchie. In questi anni diversi edifici di culto, locali di ministero pastorale e case canoniche sono stati messi a dura prova da eventi catastrofali. Conservare il nostro patrimonio ci sta a cuore, nonostante le grandi difficoltà e l’esiguità delle risorse a disposizione, perché è per tutti, sono le nostre radici. L’accordo sottoscritto intende essere una risposta efficace ai bisogni delle nostre comunità. Gli edifici non sono semplici strutture, ma rappresentano la nostra storia e vogliamo siano anche il nostro futuro. In quest’ottica, l’intesa con Generali rappresenta un contributo importante per il bene comune”.

Altrettanto enfatico il commento di Giancarlo Fancel, nella foto, Country Manager e CEO di Generali Italia, che ha ribadito la missione dell’azienda: “Come Generali siamo da sempre al fianco delle comunità e dei territori come solido Partner del Paese. Questo accordo con una grande istituzione come la Conferenza Episcopale Italiana, reso possibile anche grazie alle caratteristiche e le competenze specifiche della nostra Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore, ci consente di mettere a disposizione del Sistema Paese il nostro patrimonio di esperienze, competenze e valori, per rispondere con strumenti innovativi alle grandi trasformazioni ambientali e sociali in atto”.