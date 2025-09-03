Le borse asiatiche registrano una flessione mentre continua in Estremo Oriente l’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, con i bond giapponesi ventennali ai livelli più alti dal 1999 e quelli trentennali ai massimi da quando sono stati emessi. Le tensioni legate ai debiti sovrani continuano a influenzare negativamente i mercati azionari, seguendo la chiusura debole delle borse europee e di Wall Street nel corso di un settembre tradizionalmente complesso per gli investitori.

Tokyo scende dello 0,9%, Hong Kong dello 0,8%, Shanghai dell’1,3%, Shenzhen dell’1,4% e Sydney dell’1,9%, mentre solo Seul fa segnare un lieve rialzo dello 0,3%. Si intravedono timidi segnali di recupero nei contratti future in Europa, con l’indice sull’Euro Stoxx 50 che guadagna lo 0,3%, e negli Stati Uniti, dove Nasdaq e S&P 500 mostrano un moderato aumento.

La fuga dai titoli di Stato continua: i rendimenti dei Treasury americani decennali salgono di 2 punti base fino al 4,289%, mentre quelli del trentennale si avvicinano alla soglia del 5%. Gli investitori sono preoccupati per la situazione fiscale di diversi Paesi, a cominciare dagli Stati Uniti, dove il crescente deficit incrementa le necessità di finanziamento. In questo contesto di avversione al rischio, l’oro viene premiato, raggiungendo un nuovo massimo storico a 3.546 dollari l’oncia. Il dollaro resta sostanzialmente stabile, quotandosi a 1,1634 contro l’euro.