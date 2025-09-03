Angelo Bonelli, leader di Avs e dei Verdi, ha espresso forte preoccupazione riguardo a recenti movimenti aerei nella base militare di Sigonella. Secondo Bonelli, nelle ultime ore tre velivoli israeliani hanno attraversato il cielo siciliano e sono atterrati proprio in quella sede. La richiesta avanzata dal politico è di ottenere spiegazioni immediate dal governo italiano sulle finalità di tali operazioni.

Bonelli ha dettaglio specificato i movimenti: «Uno di questi aerei, un KC-130 H, è decollato ieri alle 15:10 dalla base aerea di Nevatim, in Israele, ed è atterrato a Sigonella alle 18:40 per poi ripartire».

Secondo il leader ambientalista, ci sarebbero due possibili motivazioni alla base di questi sorvoli e atterraggi: «O si tratta di un’operazione per caricare materiale bellico oppure per tenere sotto osservazione la Global Sumud Flotilla, che in questi giorni sta attraversando il Mediterraneo con l’intento di rompere l’assedio nella Striscia di Gaza».

Bonelli ha definito inaccettabile entrambe le ipotesi e ha annunciato l’intenzione di presentare una interrogazione parlamentare per chiarire la posizione e le azioni del governo in merito a questi eventi.

È importante sottolineare che a bordo della Global Sumud Flotilla sono presenti anche quattro parlamentari italiani, un dettaglio che rafforza l’attenzione pubblica e istituzionale sul suo percorso e sulla sua missione umanitaria.

Nel contempo, le tensioni nella regione di Gaza continuano a essere monitorate con grande attenzione a livello internazionale, mentre la Flotilla si muove nel Mediterraneo centrale in un momento di crisi crescente.

Resta alta l’attesa per ulteriori aggiornamenti sulla situazione e per la risposta del governo italiano a questa richiesta di trasparenza da parte di Bonelli e di altri rappresentanti politici.