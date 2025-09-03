L’economia australiana ha messo il turbo nel secondo trimestre del 2025, superando le previsioni degli analisti e segnando un’accelerazione decisa. Secondo i dati diffusi dall’Australian Bureau of Statistics (ABS), il Prodotto Interno Lordo (PIL) è cresciuto dello 0,6% su base trimestrale, un dato che si posiziona al di sopra del +0,5% atteso e che segna un netto miglioramento rispetto al +0,2% registrato nel primo trimestre.

Spinta da spesa privata e pubblica

A trainare la crescita è stata in particolare la robusta spesa di privati e governo, che ha saputo controbilanciare il minor contributo arrivato dalle esportazioni minerarie. Su base annua, il PIL ha segnato un’espansione dell’1,8%, anche in questo caso superando le aspettative ferme all’1,6% e in netto rialzo rispetto al +1,3% del trimestre precedente. “La spesa delle famiglie e la spesa discrezionale sono entrambe aumentate durante il trimestre, con le vendite di fine anno finanziario e le promozioni che hanno stimolato la spesa per beni di consumo e attività ricreative”, ha dichiarato l’ABS. Anche la spesa pubblica ha fornito un contributo positivo, soprattutto grazie a una serie di benefici sociali e sussidi per le famiglie. In aumento anche la spesa per la difesa.

Frenano gli investimenti

Nonostante il quadro positivo, persistono alcune criticità. Gli investimenti pubblici sono diminuiti e sono stati il principale freno alla crescita. “La spesa governativa per le infrastrutture pubbliche è diminuita e sono rimasti deboli anche gli investimenti privati a causa della cautela persistente sui tassi di interesse australiani”, ha segnalato l’ABS. In ogni caso, il dato complessivo segna un deciso rimbalzo rispetto alla performance anemica del primo trimestre.