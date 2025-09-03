L’eccellenza ingegneristica torinese, alla base del motore Eurojet Ej200, è protagonista dell’ultimo episodio di The Fighter Show, la prima serie YouTube al mondo interamente di proprietà e prodotta da Eurofighter Typhoon, il velivolo da combattimento multiruolo. La serie invita gli spettatori a esplorare il cuore pulsante del motore, attraverso contenuti pluripremiati che raccontano la tecnologia e l’innovazione dietro a questo progetto.

Il motore Eurojet Ej200, in parte fabbricato da Avio Aero a Torino, nasce dalla collaborazione di un consorzio europeo chiamato Eurojet Turbo GmbH, che riunisce Mtu, Rolls-Royce, Avio Aero e Itp Aero. Con una spinta pari a 20.000 libbre, si configura come uno dei propulsori più avanzati della sua categoria e permette all’Eurofighter Typhoon di esprimere performance eccezionali.

Dal lancio nel 2023, The Fighter Show ha registrato oltre 5 milioni di visualizzazioni su YouTube, offrendo agli appassionati un dietro le quinte esclusivo sull’Eurofighter Typhoon e permettendo un accesso privilegiato a piloti, ingegneri e tecnici coinvolti nella sua operatività e manutenzione.

L’episodio dal titolo Transformers: The Eurofighter Engine è ora disponibile sul canale YouTube ufficiale di Eurofighter, dove gli spettatori possono approfondire ogni dettaglio sulle tecnologie che rendono unici questo motore e il velivolo che lo integra.