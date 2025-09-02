Negli ultimi sette anni, la crescita complessiva della produttività nell’Unione Europea si è attestata solo al 2 %. Attualmente, l’Ue conta circa 100 normative focalizzate sul settore tecnologico e oltre 270 autorità regolatorie operative nelle reti digitali in tutti gli Stati membri.

Recentemente, il presidente Mario Draghi è intervenuto al meeting di Rimini, delineando con chiarezza e precisione i futuri scenari per l’Unione Europea, in un contesto geopolitico sempre più dominato dalle potenze degli Stati Uniti e della Cina.

Mario Draghi ha evidenziato, nella sua disamina, le barriere persistenti all’interno del mercato unico europeo. Sebbene l’Atto del Mercato Unico sia stato varato quasi quattro decenni fa, permangono ostacoli significativi che limitano gli scambi commerciali tra i Paesi membri. La loro eliminazione potrebbe incidere fortemente sulla crescita economica europea. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, una riduzione di tali barriere ai livelli rilevati negli Stati Uniti potrebbe incrementare la produttività del lavoro nell’Ue di circa il 7 % entro sette anni. Si consideri che, proprio negli ultimi sette anni, la crescita totale della produttività si è fermata al 2 %.

Il peso di queste barriere diventa evidente anche osservando le spese militari: gli Stati europei pianificano un impegno enorme, pari a 2 trilioni di euro — di cui un quarto previsto in Germania — per la difesa tra oggi e il 2031. Eppure, all’interno dell’Unione, persistono barriere equivalenti a una tariffa del 64 % sui macchinari e del 95 % sui metalli.

Le conseguenze sono evidenti: processi di gara d’appalto rallentati, costi aumentati, acquisti preferenziali da fornitori esterni all’Ue e nessun reale stimolo per l’economia interna. Tutto ciò deriva dalle limitazioni che gli stessi Paesi impongono reciprocamente. Questo articolo si concentra proprio sugli ostacoli normativi che ancora impediscono una piena integrazione tra gli Stati membri dell’Unione Europea.

Le barriere normative

Le normative europee si sono via via moltiplicate, portando a un quadro complesso e frammentato. La presenza di diverse autorità regolatorie, spesso con competenze sovrapposte, crea confusione e ostacola la libera circolazione di beni e servizi. Settori come quello tecnologico sono particolarmente colpiti da questa stratificazione regolatoria, che rallenta l’innovazione e limita la competitività.

Un altro aspetto rilevante riguarda la difficoltà nell’armonizzare le regole tra gli Stati membri. Nonostante l’Unione Europea promuova un mercato unico, i singoli Paesi mantengono ancora molteplici restrizioni e requisiti nazionali che si combinano a livelli di burocrazia elevati, rendendo complicati gli scambi tra i diversi mercati interni.

Implicazioni economiche e geopolitiche

Le barriere normative e di mercato influenzano non solo l’economia interna, ma anche la posizione geopolitica dell’Unione Europea. Nel contesto di una competizione globale sempre più accesa tra grandi potenze, un mercato interno più efficiente rappresenterebbe uno strumento fondamentale per rafforzare la sovranità economica e strategica del continente.

La necessità di investimenti significativi in difesa da parte dei Paesi europei riflette proprio questa consapevolezza, ma senza una crescita produttiva adeguata e l’eliminazione delle barriere interne, l’efficacia di tali investimenti rischia di essere compromessa. La capacità dell’Ue di competere a livello globale dipenderà dunque da quanto riuscirà a superare questi ostacoli strutturali.

Verso un mercato unico più integrato

Per migliorare la produttività e stimolare la crescita, è imprescindibile procedere a un’effettiva rimozione delle barriere normative interne all’Ue. Ciò richiede una revisione profonda delle regolamentazioni esistenti, con l’obiettivo di creare un contesto più uniforme e omogeneo per imprese e consumatori.

Un mercato interno più integrato permetterebbe di ridurre i costi, accelerare i processi di approvvigionamento e incentivare gli investimenti in settori strategici, con benefici diretti per l’economia europea e per la sua competitività a livello mondiale.

Rimuovere queste barriere rappresenta, in ultima analisi, non solo una sfida economica ma anche un passo necessario per rafforzare l’unità politica e strategica dell’Unione Europea in un mondo sempre più complesso e competitivo.

I vincoli normativi attualmente presenti limitano la crescita economica in molteplici modi.

In primo luogo, le procedure complesse e onerose dei sistemi nazionali scoraggiano gli inventori dal depositare i diritti di proprietà intellettuale, impedendo così alle start-up di sfruttare appieno le opportunità offerte dal Mercato unico europeo.

In secondo luogo, l’approccio normativo dell’Unione Europea nei confronti delle imprese tecnologiche rappresenta un freno all’innovazione: attualmente, come sottolinea il Documento sul futuro della competitività europea, l’UE conta circa 100 normative dedicate al settore tecnologico e più di 270 autorità di regolamentazione attive nelle reti digitali distribuite tra gli Stati membri.

In terzo luogo, le imprese digitali sono diffidenti nel gestire attività attraverso filiali in tutta l’Unione a causa di requisiti disomogenei, dell’aumento del numero di agenzie di regolamentazione e della cosiddetta pratica del “gold plating”, ovvero l’eccessiva articolazione e inasprimento della normativa comunitaria da parte delle autorità nazionali.

In quarto luogo, le restrizioni relative all’archiviazione e alla gestione dei dati comportano costi elevati per la conformità e ostacolano la realizzazione di insiemi di dati ampi e integrati, fondamentali per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale (IA).

Questa frammentazione normativa penalizza le imprese europee rispetto ai competitor statunitensi, che possono fare affidamento sul settore privato per creare grandi raccolte di dati, e alla Cina, dove le istituzioni centrali facilitano l’aggregazione di tali dati. A complicare ulteriormente la situazione, l’applicazione delle regole comunitarie sulla concorrenza potrebbe limitare la collaborazione tra settori industriali.

Infine, le molteplici normative nazionali nei processi di appalto pubblico generano costi correnti elevati per i fornitori di servizi cloud. Il risultato complessivo di questo quadro normativo gravoso è che solo le grandi aziende, spesso con sede fuori dall’UE, dispongono della capacità finanziaria e dell’incentivo necessari per sostenere tali oneri. Di conseguenza, molte start-up tecnologiche innovative potrebbero decidere di non operare nel mercato europeo.

Diventa dunque urgente intervenire per armonizzare e semplificare la legislazione tra i Paesi membri dell’Unione Europea. Non possiamo più tollerare barriere normative interne che generano un danno concreto alla nostra economia.

I settori che richiedono un intervento sono molteplici e richiedono uno sforzo comune per eliminare le barriere interne, un impegno al quale tutti gli Stati membri devono contribuire. In gioco c’è la competitività dell’Europa e il benessere dei suoi cittadini nel lungo termine.