Il primo incontro è fissato per le 7 di mattina del 12 settembre al Sun7 Cafè di Ravina, dove il sindaco Franco Ianeselli rimarrà disponibile fino alle 9 per ascoltare i cittadini desiderosi di segnalare problemi, disservizi o semplicemente discutere di temi rilevanti e proporre iniziative. Questa iniziativa, come spiega lo stesso primo cittadino, rappresenta una sperimentazione per facilitare l’accesso a chi trova difficile entrare nei canali istituzionali.

Nei venerdì successivi, accompagnato dai presidenti di circoscrizione, Ianeselli continuerà il suo giro nei vari quartieri della città: il 19 settembre sarà a Sardagna, il 26 sul Bondone, per poi proseguire a Gardolo, Villazzano, Povo, Mattarello, San Giuseppe-Santa Chiara, Meano, Oltrefersina e Argentario.

Questa iniziativa potrebbe essere vista come un anticipo della campagna elettorale per il 2028, ormai già cominciata? Ianeselli rigetta questa interpretazione: “Io penso a fare il sindaco”. Tuttavia, ammette, costruire sin da ora un’alternativa al centrodestra è un passaggio importante. Nel contesto politico attuale si inserisce anche il dibattito sulla legge elettorale.

Franco Ianeselli afferma:

“È indecente voler cambiare il sistema elettorale solo per permettere la ricandidatura di Fugatti”.

Sindaco Ianeselli, iniziamo parlando degli incontri nei bar con i cittadini. Come è nata questa idea?

Ianeselli risponde:

“È un’occasione di dialogo. Non è che non mi capiti di incontrare e parlare con i cittadini di Trento, ma questo è un modo per cominciare la giornata direttamente nei quartieri e nelle comunità, con chi desidera confrontarsi sui temi che ritiene più rilevanti”.

Quali argomenti verranno affrontati durante questi incontri? Ci sarà spazio per discutere del bypass o della funivia?

Ianeselli specifica:

“Sì, sicuramente, anche se spesso le domande dei cittadini non si concentrano sulle tematiche di dibattito pubblico più notorie. In realtà, ciò che emerge con maggior frequenza è la richiesta di ordine: ai trentini piace vivere in una città organizzata e ordinata, e anche a me come sindaco interessa molto questo aspetto. Tuttavia, bisogna essere consapevoli che quando…”

(Testo incompleto)

Discutere di ordine e degrado implica inevitabilmente affrontare anche le cause sociali che li originano. Forse questi incontri informali al bar potrebbero rappresentare un’occasione proprio per questo tipo di confronto, e non solo.

Ci sono altre emergenze prioritarie?

La questione della casa è una delle più dolorose, soprattutto per chi fatica a trovare soluzioni abitative a prezzi accessibili.

Parlava di un modo per incontrare i cittadini anche fuori dal municipio. Quanti incontri ha solitamente in una settimana?

Circa una decina. A questi si aggiungono le telefonate, gli incontri casuali e le visite senza appuntamento. Per alcuni, magari, un semplice momento davanti a un caffè può risultare più utile. È un esperimento, vedremo come andrà.

Ma chi si farà carico delle spese per il caffè?

Il sindaco stesso.

Qualcuno potrebbe interpretare questa iniziativa come l’avvio della campagna elettorale in vista delle provinciali del 2028. È così?

No. Il mio impegno è fare il sindaco. Essere sindaco significa assumersi la responsabilità di fare proprio ogni problema dei cittadini. È un compito impegnativo ma gratificante, ed è per questo che sono stato eletto.

Nonostante ciò, anche nel centrosinistra il dibattito sul 2028 è già iniziato e il suo nome circola come possibile candidato presidente.

È vero, alcuni mi chiedono se sono pronto. Ma ora la mia priorità è la guida della città, un ruolo che richiede totale dedizione. Un sindaco deve pensare sempre ai problemi dei cittadini, non può distrarsi. Detto questo, ritengo che l’attuale gestione autonoma senza un progetto stabile non sia sufficiente per il Trentino e la sua comunità. Serve una visione nuova, diversa dall’attuale governo guidato da Fugatti. La vera sfida non è trovare oggi un candidato, bensì costruire una coalizione che sia capace di offrire un’alternativa concreta.

Nel frattempo si stanno valutando modifiche al sistema elettorale per adottare il proporzionale. Qual è la sua opinione in merito?

Ritengo inaccettabile voler cambiare il sistema solo per favorire la rielezione dell’attuale presidente Fugatti. Il modello attuale, che prevede l’elezione diretta del presidente, è chiaro e trasparente: gli elettori sanno esattamente chi stanno scegliendo. In un sistema dove il presidente verrebbe eletto successivamente al voto, ci sarebbero solo confusione e rallentamenti nella governance, con il rischio di politiche pubbliche meno incisive. Inoltre, un eventuale cambio di maggioranza potrebbe anche comportare un mutamento del presidente, complicando ulteriormente la stabilità politica.