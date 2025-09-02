Terracina si prepara a celebrare l’integrazione e la solidarietà con la terza edizione della Festa dei Popoli, un evento organizzato dall’associazione Volontari Dokita OdV. L’appuntamento è fissato per sabato 6 settembre 2025 presso il Parco “La Pineta” sul Lungomare Circe, un’iniziativa che si inserisce nel più ampio progetto “Welfare Solidale: Sostegno a Vicinanza alle nuove povertà in Italia”, cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’obiettivo dichiarato è costruire un welfare di comunità che promuova relazioni di solidarietà e valorizzi l’apporto di associazioni, amministrazioni e cittadini, superando la mera assistenza economica e puntando sulla ricchezza delle relazioni.

Un viaggio tra culture e tradizioni

La manifestazione si presenta come un itinerario ideale attraverso culture, ritmi e danze da ogni angolo del mondo, con un palinsesto ricco e variegato. “La Musica, l’Arte, la Danza e la condivisione saranno gli elementi fondamentali della giornata evento”, recita il comunicato degli organizzatori. Il programma, con la direzione artistica di Ayana Events di Francesca Rasi, si apre alle 17:00 con il “richiamo della pace”, un teatro di strada itinerante a cura della Murga Sincontrullo dall’Argentina. Seguiranno laboratori di musica e danza, dal laboratorio di tamburi e tamburello con Mattia Dell’Uomo de I Trillanti (ore 17:45), alla danza Bollywood con OrientalMente (ore 18:45). La spiritualità sarà protagonista con una pratica yoga, “Pace del corpo, dell’anima e della mente”, a cura di Studio M.O.P. (ore 19:30), seguita da un laboratorio di percussioni e Drum Circle con Ambrogio Feudi (ore 20:15).

Spettacoli e gastronomia

Le esibizioni artistiche prenderanno il via alle 21:30 con la danza Bollywood di OrientalMente e le acrobazie afro-jungle di artisti dal Kenya. A chiudere la serata, alle 22:00, il concerto de I Trillanti, che proporranno ritmi della tradizione mediterranea. La conduzione dell’evento sarà affidata a Francesca Rasi, giornalista ed esperta di eventi interculturali. Durante tutta la giornata, i partecipanti potranno godere di stand gastronomici internazionali e visitare la mostra fotografica “Storie di pace” di Dokita. L’associazione, attiva dal 1988, sostiene le comunità vulnerabili in Italia e in 14 Paesi del mondo. L’evento si propone di essere “un’occasione per ricordare che la vera ricchezza non è solo economica, ma è fatta di relazioni e solidarietà: gli unici presupposti per una Pace Possibile”. Gli organizzatori invitano il pubblico a unirsi a loro per “vivere insieme una giornata di festa, solidarietà e condivisione in un viaggio emozionante tra culture, danze, musiche e sapori dal mondo per celebrare l’incontro, lo scambio e la bellezza della diversità!”.