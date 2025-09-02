Gli europei “stacanovisti” rappresentano il 6,6% dei lavoratori che dedicano ogni settimana circa 50 ore alla loro attività principale. Mentre il dibattito sulla settimana lavorativa ridotta a 35 ore si fa più acceso e in alcuni Paesi e aziende si avviano sperimentazioni, in Italia il confronto si è momentaneamente bloccato in Parlamento dopo il rigetto di una proposta di legge presentata dalle opposizioni.

Secondo i dati certificati da Eurostat, nel 2024, il 6,6% delle persone occupate tra i 20 e i 64 anni nell’Unione Europea ha lavorato a lungo, cioè trascorrendo abitualmente 49 ore o più alla settimana nel loro impiego principale.

Va tuttavia sottolineato che la quota di lavoratori che svolgono lunghe giornate lavorative è diminuita nel tempo, passando dal 9,8% del 2014 all’8,4% del 2019.

Tra i Paesi dell’UE, la percentuale più elevata di “stacanovisti” si registra in Grecia, con il 12,4%, seguita da Cipro (10%) e Francia (9,9%). Italia si colloca appena sopra la media europea, con un 7,6%. Al contrario, i tassi più bassi si rilevano in Bulgaria (0,4%), Lettonia (1,0%) e Lituania (1,4%).

Analizzando la tipologia di lavoratori, la percentuale di lavoratori autonomi con orari prolungati (27,5%) supera nettamente quella dei dipendenti (3,4%).

Per quanto riguarda i gruppi professionali, secondo la classificazione internazionale standard delle professioni (ISCO), le ore di lavoro più estese sono più frequenti tra i lavoratori qualificati nell’agricoltura, silvicoltura e pesca (26,2% degli occupati in queste mansioni) e tra i dirigenti (21,1%).