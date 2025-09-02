(di Renata Bueno, ex-parlamentare italiana e avvocata internazionale) Settembre è un mese che porta con sé una missione urgente e necessaria: la sensibilizzazione sulla prevenzione del suicidio. Il Settembre Giallo, una delle campagne più rilevanti del calendario mondiale, illumina un tema che per troppo tempo è stato avvolto dal silenzio e dal tabù. Come ex-parlamentare italiana e avvocata internazionale, ho sempre difeso l’importanza di politiche pubbliche e azioni sociali che promuovano la salute mentale e la valorizzazione della vita. Questo movimento, che si rafforza ogni anno, è un invito alla riflessione e all’azione per affrontare una delle più grandi sfide di salute pubblica della nostra epoca.

L’Allarme Globale e l’Importanza della Sensibilizzazione

Il suicidio non fa distinzioni. Colpisce persone di tutte le età, generi, classi sociali e culture, lasciando segni profondi nelle famiglie e nelle comunità. In Brasile e nel mondo, i numeri sono allarmanti: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), oltre 700 mila persone muoiono per suicidio ogni anno, e i casi continuano ad aumentare. Questo scenario rafforza la necessità di iniziative come il Settembre Giallo, che si è consolidato come la più grande campagna anti-stigma dell’attualità, promuovendo un dialogo aperto e sfatando pregiudizi.

La Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, celebrata il 10 settembre, rappresenta il punto culminante della campagna, ma il suo messaggio deve risuonare durante tutto l’anno. La sensibilizzazione è la base del cambiamento. Parlare di suicidio non significa incentivarlo, ma prevenirlo. Vuol dire offrire uno spazio in cui le persone in sofferenza possano trovare sostegno, sia attraverso una conversazione accogliente, un ascolto attento o la diffusione di risorse come il Centro di Valorizzazione della Vita (CVV) in Brasile, che fornisce supporto gratuito attraverso il numero 188.

La Necessità di Politiche e Responsabilità Collettiva

Come avvocata internazionale, ho potuto testimoniare l’impatto di politiche pubbliche ben strutturate in diversi paesi. In Italia, ad esempio, programmi di salute mentale integrati nel sistema sanitario pubblico hanno mostrato risultati positivi. Tuttavia, la prevenzione del suicidio richiede più delle sole politiche: richiede una responsabilità collettiva. Ogni gesto conta. Un semplice “come stai?” può aprire la porta al dialogo. Un atteggiamento empatico può fare la differenza tra la vita e la morte.

Il Settembre Giallo ci ricorda che prevenire il suicidio è un impegno di tutti. Governi, organizzazioni, comunità e individui hanno ruoli complementari nella costruzione di una società più accogliente e resiliente. È necessario investire nell’educazione emotiva, rafforzare le reti di sostegno e garantire l’accesso ai servizi di salute mentale. Soprattutto, dobbiamo normalizzare la ricerca di aiuto, dimostrando che chiedere sostegno è un atto di coraggio, non di debolezza.

Che il Settembre Giallo sia più di una campagna stagionale. Che possa ispirare azioni continue, abbattere barriere e riaccendere la speranza. Insieme, possiamo trasformare il silenzio in dialogo, l’isolamento in accoglienza e il dolore in nuove possibilità. La vita vale la pena, e ciascuno di noi può fare la differenza.