Schindler è stata nuovamente premiata con il marchio di qualità “Friendly Work Space”, un riconoscimento di Promozione Salute Svizzera che ne attesta l’impegno per il benessere e la salute dei dipendenti. La ricertificazione, valida per i prossimi tre anni, sottolinea l’attenzione dell’azienda nel creare un ambiente di lavoro salutare e supportivo.

Strategia Aziendale e Benessere dei Dipendenti

L’azienda pone la salute e la sicurezza al centro della propria strategia, investendo in iniziative mirate a migliorare l’Employee Experience. Tra le principali novità introdotte, spicca la creazione di un Care Team dedicato a fornire supporto in situazioni di crisi. L’offerta formativa è stata potenziata con corsi su temi cruciali come la gestione dello stress, la salute psichica e la leadership. Inoltre, il lancio della Safety & Health Community mira a rafforzare la collaborazione e lo scambio tra i collaboratori su queste tematiche.

Un Impegno Riconosciuto e in Crescita

Il marchio “Friendly Work Space” viene conferito alle aziende che si dedicano in modo sistematico al benessere dei propri dipendenti. Con questa ricertificazione, Schindler si unisce a un gruppo di 111 imprese svizzere che condividono questo impegno, rappresentando un totale di quasi 220.000 collaboratori. Per l’azienda, questo riconoscimento è un forte stimolo a continuare a sviluppare nuove iniziative per rimanere un datore di lavoro attrattivo e responsabile nel lungo periodo.