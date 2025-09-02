Ryanair continua la sua corsa inarrestabile. Il mese di agosto 2025 si chiude con un nuovo record per il vettore irlandese: 21 milioni di passeggeri trasportati, in crescita del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un dato che conferma la forza della compagnia low-cost, sempre più leader nel traffico aereo europeo. Il load factor, ovvero il tasso di riempimento degli aerei, si mantiene stabile e ai massimi livelli, attestandosi al 96%. Un risultato che sottolinea l’efficienza operativa del gruppo e la sua capacità di ottimizzare la vendita dei posti disponibili.
Crescita annuale a doppia cifra
Ma è sul lungo periodo che la performance di Ryanair impressiona di più. Confrontando i dati di agosto 2025 con quelli di agosto 2024, emerge una crescita del traffico passeggeri del 6% su base annua, raggiungendo la cifra impressionante di 203,6 milioni di passeggeri. Un trend di crescita costante che consolida la posizione di Ryanair come uno dei principali attori del settore aereo mondiale. Anche in questo caso, il load factor rimane invariato, stabile al 94%, a testimonianza di una strategia commerciale vincente che unisce prezzi competitivi a un’elevata efficienza operativa.