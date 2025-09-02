Si registra un piccolo, ma significativo progresso nella complessa questione delle candidature del centrosinistra pugliese in vista delle prossime elezioni regionali.

La coalizione è infatti bloccata a causa del veto imposto dal candidato presidente designato, Antonio Decaro, che si è opposto alla presenza nelle liste di due figure di rilievo: il governatore uscente Michele Emiliano e l’ex presidente della Regione, Nichi Vendola. Un’apertura si è registrata ieri in seguito all’incontro tra Emiliano e il capogruppo dei senatori del Partito Democratico, Francesco Boccia.

Pur senza una formale rinuncia a candidarsi come consigliere regionale, Emiliano ha dichiarato a Boccia:

«Se questo può aiutare a risolvere la questione, decida il partito per me».

Questo atteggiamento di Emiliano è stato ribadito anche nel colloquio con Elly Schlein, alla quale ha lasciato la libertà di determinare ciò che è meglio per il PD. Una posizione che, in modo informale, era già emersa nelle discussioni dei principali leader del centrosinistra pugliese da circa dieci giorni. I dirigenti locali infatti assicurano che si troverà una «soluzione interna» per Emiliano.

Il nodo più complesso rimane però l’intesa con Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), movimento fermo nel proporre la candidatura di Nichi Vendola. La sua presenza nelle liste potrebbe infatti rafforzare i risultati elettorali e superare agilmente la soglia di sbarramento del 4% prevista dalla legge.

Con l’eventuale passo indietro di Emiliano, Schlein potrà affrontare la trattativa con Avs con maggiore autonomia, ma dovrà comunque convincere Nicola Fratoianni. Il percorso non è impossibile, ma sicuramente impegnativo, considerando che Avs intende mantenere con fermezza la propria posizione.

I dirigenti di Avs sottolineano che «la questione ha assunto una dimensione politica»: è infatti in gioco la dignità politica della formazione guidata da Fratoianni.

Si ipotizza che Elly Schlein, nel tentativo di ottenere la rinuncia di Vendola e così sbloccare la candidatura di Decaro, possa presentare alcune proposte in vista delle Amministrative del prossimo anno: tra queste, una possibile candidatura a sindaco in città importanti da offrire a Fratoianni. Inoltre, si valuta anche l’inserimento di uno o due assessori nella futura giunta di Decaro. Le prossime ore si prospettano quindi decisive per definire questi equilibri politici.