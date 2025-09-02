Sul profilo dell’ex generale Roberto Vannacci spicca un’immagine simbolica di Corto Maltese accarezzato da gabbiani che richiamano la laguna veneziana. Non è un caso, visto che Vannacci ha manifestato il suo disappunto per alcuni articoli recenti che hanno trattato in modo superficiale o critico la crescita dei suoi “team”. In particolare, non gli sono piaciuti i commenti, poco convinti, di vari esponenti della Lega — partito di cui è vice segretario federale insieme ad Alberto Stefani, Claudio Durigon e Silvia Sardone — riguardo alla presunta natura “diversa” dei veneti.

Roberto Vannacci ha scelto di rispondere con due messaggi dedicati proprio al Veneto. Nel primo, ha affermato:

“A ridosso delle elezioni regionali gli animi si scaldano e la lingua si muove velocemente sconnettendosi dal cervello e dalla realtà. Girano infatti voci e pseudo-testimonianze che vorrebbero promuovere il concetto che ai veneti Vannacci non piaccia e che non sia un valore aggiunto per la Lega. Io, come al solito, mi baso sui dati disponibili, invece di aprire bocca e darle fiato. Riporto gli esiti delle europee in Veneto di solo un anno fa: ho totalizzato 72.000 voti nella regione, più del triplo del secondo veneto classificato e più del quadruplo del terzo veneto classificato. Lascio ai lettori ogni altra considerazione ed esorto chiunque rilasci dichiarazioni pubbliche a connettere la lingua al cervello prima di muoverla.”

Si tratta di una replica secca ma che si fonda su dati concreti, dove le preferenze ottenute da Vannacci nella circoscrizione Nord Est alle elezioni europee dello scorso anno sono alla base della sua posizione. In quella competizione, risultò primo candidato nonostante fosse presente come indipendente nella lista della Lega.

Questa risposta sottolinea la determinazione di Vannacci a difendere il proprio ruolo all’interno del partito e il legame con il territorio veneto, alimentando anche un dialogo critico con altri esponenti come Fabio Valdegamberi. Il confronto mette in luce tensioni interne che emergono nel contesto politico a pochi mesi dalle imminenti elezioni regionali.

La tensione politica a ridosso delle elezioni

Lo scambio di battute tra esponenti della stessa coalizione riflette come, in vista di appuntamenti elettorali importanti, si inaspriscano i toni e si amplifichino le divergenze. Le dichiarazioni di Vannacci indicano un clima acceso, nel quale l’attenzione si concentra anche sull’immagine pubblica dei candidati e sulla loro capacità di rappresentare con efficacia il proprio elettorato.

L’analisi delle preferenze raccolte testimonia, da un lato, la competitività di Vannacci e la sua popolarità nel Veneto, dall’altro, la necessità di mantenere una coesione interna al partito per evitare frizioni che possano indebolire la Lega sul territorio nazionale.