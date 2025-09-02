La soluzione alla disputa sembra imminente: potrebbe essere questione di giorni, se non di ore. Presto verrà ufficializzata la candidatura di Antonio Decaro come presidente della Regione Puglia, con la condizione da lui posta di escludere dalle liste elettorali Nichi Vendola e Michele Emiliano, oppure si concretizzerà il suo possibile ritiro dalla competizione elettorale.

Il nodo centrale ormai riguarda la figura di Vendola. Tra le file del Partito Democratico è dato per certo che il caso Emiliano verrà risolto internamente, probabilmente tramite una forma di compensazione per convincerlo a ritirare la propria candidatura a consigliere regionale. La questione è ora nelle mani dei leader dei due partiti: da una parte Elly Schlein per il Pd, dall’altra Nicola Fratoianni per Alleanza Verdi Sinistra (Avs).

I due si incontreranno domani sera durante la festa nazionale di Alleanza Verdi Sinistra a Roma. All’evento parteciperanno anche Angelo Bonelli, altra figura di spicco di Avs, e Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle. Schlein e Fratoianni potrebbero approfittare dell’occasione per avviare un confronto decisivo, anche se circola l’ipotesi che si incontrino già nelle prossime ore.

Il capogruppo dei senatori Pd, Francesco Boccia, si mostra fiducioso: «Con Elly alla festa dell’Unità regionale di Bisceglie ci sarà una schiarita». La speranza condivisa da diversi esponenti politici è che Schlein possa arrivare in Puglia, il 5 settembre, con una soluzione già definita. In tal senso, il senatore Pd Alberto Losacco si è espresso così: «Nelle prossime ore avremo la soluzione: non vedo grossi problemi».

Tuttavia, il dialogo tra Pd e Alleanza Verdi Sinistra non si preannuncia semplice. La segretaria Schlein vuole garantire la partecipazione di Avs nella coalizione in vista delle prossime sfide elettorali. In altre parole, la leader dem ambisce a mantenere un approccio «testardamente unitario», evitando però di imporre condizioni tali da rischiare l’uscita di Avs dall’alleanza.

Tuttavia, potrebbe aprirsi un negoziato, ad esempio, in vista del prossimo turno elettorale. Nel prossimo anno si voterà in numerose città di rilievo, e si potrebbero garantire per Avs candidature di peso a sindaco. Senza considerare la possibilità di assicurare la presenza di uno o due assessori nella futura giunta guidata da Decaro, anche nel caso in cui Avs, senza il sostegno di Vendola, non superasse la soglia di sbarramento del 4%.

Coloro che seguono da vicino la questione precisano che non si tratta di aprire una trattativa commerciale, ma piuttosto di tutelare il probabile successo elettorale pugliese (con Decaro in campo) e allo stesso tempo di salvaguardare la dignità politica di Avs. Poiché Vendola non punta al seggio, ma intende rafforzare il risultato della sua formazione, la possibilità di un negoziato non è da escludere. Proprio per queste ragioni si parla in queste ore di «una pressione altissima» su Vendola e sul suo partito.

Francesco Boccia ha così riassunto dai microfoni di Tg Norba:

«L’unità della coalizione è sempre stato l’obiettivo del PD. Essere “testardamente unitari” non significa semplicemente tenere insieme pezzi diversi, ma valorizzare il pluralismo delle forze che compongono la coalizione».

Decaro è rimasto in silenzio, ma continua a raccogliere consensi: dopo il sostegno di Taruffi, Bonaccini, Bettini e Orlando, ieri è arrivato anche il supporto di Losacco (area Franceschini). In questo modo tutte le anime del PD hanno manifestato il loro appoggio alla sua posizione. In Puglia, inoltre, si è espresso a favore anche un gruppo di veterani della sinistra, tra cui Vito Angiuli, Franco Borgia, Gianni Di Cagno, Carmine Dipietrangelo, Franco Giordano, Onofrio Introna, Enzo Lavarra, Gianvito Mastroleo e Alberto Tedesco.

Per Decaro arrivano però anche alcune difficoltà. Presentando il suo libro ad Andria, insieme alla sindaca Giovanna Bruno, l’eurodeputato ha ricordato:

«Come presidente dell’Anci, per rispetto istituzionale, non ho fatto campagna elettorale per nessun sindaco, tranne uno: Giovanna Bruno».

Questa affermazione è stata prontamente recuperata e rilanciata dall’attivista Savino Montaruli.

Scenario nel centrodestra e candidature

La questione delle candidature nel centrodestra rimane aperta e non troverà presto una soluzione definitiva, specialmente in attesa di capire come si concluderà la situazione riguardante Decaro. Nel frattempo, Roberto Marti, commissario della Lega, ha nominato Massimo Cassano vice coordinatore regionale, premiando così il nuovo ingresso nel partito, come già avvenuto per altre nomine recenti.