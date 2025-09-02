Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha espresso la sua gratitudine nei confronti di Michele Emiliano per la sua scelta di non candidarsi alle prossime elezioni regionali in Puglia.

Nei giorni scorsi, Emiliano, governatore uscente pugliese, aveva annunciato la sua intenzione di concorrere per un seggio nel consiglio regionale. Tuttavia, la sua decisione è cambiata e ora supporterà attivamente la coalizione progressista guidata dal partito.

Elly Schlein ha dichiarato:

“Ringrazio Michele Emiliano per essersi messo con generosità a disposizione del partito e per aver deciso di non candidarsi alle prossime regionali.”

La segretaria del PD ha sottolineato l’importanza del contributo di Emiliano nel delineare “una nuova pagina nel futuro della Puglia”, affiancando la coalizione progressista che si sta costruendo e sostenendo la candidatura di Antonio Decaro, individuato come il candidato più competitivo per la presidenza regionale.

Antonio Decaro è già noto per la sua esperienza amministrativa come sindaco di Bari, dove ha dimostrato capacità e competenza riconosciute.

La segretaria ha aggiunto:

“Michele Emiliano continuerà a fornire un contributo imprescindibile alla costruzione del futuro della Regione. Nei dieci anni da Presidente ha guidato una fase di straordinario sviluppo e innovazione in Puglia. Tutto il Partito Democratico gli è riconoscente per il grande servizio svolto per la comunità.”

“Siamo certi che la sua competenza continuerà a rappresentare una risorsa fondamentale per noi, ben oltre i confini della Regione che ha guidato in questi anni.”

Questa decisione segna un passaggio significativo all’interno del PD pugliese, posizionandosi in vista delle elezioni regionali del 2025 come un momento di unità e di rafforzamento della coalizione di centrosinistra.

Michele Emiliano, nel suo decennio di presidenza, ha avviato numerose iniziative volte a promuovere lo sviluppo sostenibile, l’innovazione tecnologica e politiche sociali inclusive nella Puglia, lasciando un’impronta importante nell’amministrazione regionale.

L’appoggio a Antonio Decaro testimonia la volontà di consolidare un progetto politico coeso e competitivo che possa proseguire, con continuità, il percorso di miglioramento e innovazione per la regione.