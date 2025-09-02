In un mercato editoriale sempre più attento al benessere e alla cura del corpo, arriva una nuova proposta da Gremese Editore. Si tratta di “Posturale e movimento”, il nuovo manuale scritto da Marco Bucciarelli, fisioterapista e osteopata di riconosciuta esperienza. Il volume, che si posiziona come un aggiornamento e un’evoluzione dei suoi precedenti lavori, offre un approccio completo alla ginnastica posturale dinamica, rivolto a un pubblico ampio, dagli sportivi agli inattivi.

Un manuale di prevenzione per tutti

Il libro si presenta come un compendio di 160 esercizi di ginnastica correttiva dinamica, illustrati e organizzati in 20 lezioni, con l’aggiunta di una sezione speciale sulla neurodinamica e un focus specifico sulla mobilità dell’anca. Non si limita a un elenco di esercizi, ma è un vero e proprio manuale di prevenzione, con consigli pratici per affrontare i gesti quotidiani che spesso sono causa di dolori e problemi posturali. Dal modo corretto di sedersi a quello di sollevare pesi, il volume offre soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita attraverso una maggiore consapevolezza del proprio corpo.

L’esperienza dell’autore al servizio dei lettori

Marco Bucciarelli, che ha già riscosso successo con i suoi precedenti volumi “La cura del mal di schiena” e “La cura della cervicale”, porta in quest’opera l’esperienza maturata in anni di pratica con centinaia di pazienti. Come spiega l’autore: «La ginnastica posturale dinamica può esserci di grande aiuto nel mantenere la corretta postura e nell’allenare la nostra motricità. Non è vero che tutto funziona e che tutto va provato: esistono sequenze di azioni più efficaci di altre, e il metodo che propongo nasce proprio dalla mia esperienza quotidiana con centinaia di persone di tutte le età. Gli oltre 160 esercizi raccolti in questo volume vogliono essere un prezioso viatico per mantenersi attivi, flessibili e dinamici il più a lungo possibile».

Una filosofia del benessere quotidiano

Grazie a un linguaggio semplice e diretto, reso accessibile anche ai non addetti ai lavori, “Posturale e movimento” si propone non solo come una guida pratica, ma come una vera e propria filosofia del benessere. Il testo, arricchito dai disegni di Benedetta Valli e Nune Kerobyan, guida il lettore in un percorso organico e progressivo per ritrovare armonia, energia e consapevolezza nel movimento.