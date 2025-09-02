Una relazione sentimentale non dichiarata con una dipendente è costata cara al CEO di Nestlé, Laurent Freixe, che, a meno di un anno dal suo insediamento, è stato sollevato dall’incarico. Il gruppo svizzero ha annunciato che il suo posto è stato preso da Philipp Navratil.

La decisione è arrivata dopo un’indagine interna condotta dal presidente Paul Bulcke e dal consigliere indipendente Pablo Isla, con l’assistenza di un consulente esterno. L’indagine ha confermato l’esistenza di una relazione tra Freixe e una sua diretta subordinata, un fatto che ha violato il codice di condotta aziendale di Nestlé.

Questo episodio si aggiunge a una vicenda simile di natura pubblica, riguardante il CEO dell’azienda high-tech Astronomer, Andy Byron, che quest’estate è stato immortalato abbracciato con la responsabile delle risorse umane durante un concerto dei Coldplay.

Paul Bulcke ha sottolineato in una nota ufficiale:

“È stata una decisione necessaria. I valori e la governance di Nestlé rappresentano le solide fondamenta della nostra azienda. Ringrazio Laurent per i suoi anni di servizio in Nestlé.”

Il presidente ha inoltre evidenziato le qualità del nuovo CEO Philipp Navratil, affermando che:

“Navratil è riconosciuto per i risultati impressionanti che ha raggiunto in contesti complessi.”

Nestlé gestisce un portafoglio di circa 2000 marchi, tra cui in Italia figura anche il celebre brand Perugina.

Philipp Navratil è un veterano del gruppo, entrato nel 2001 e salito lungo la scala gerarchica ricoprendo diversi ruoli strategici. Nel 2020 ha assunto la guida della divisione dedicata a Nescafé e Starbucks, per poi diventare nell’aprile 2024 CEO di Nespresso. È membro del consiglio di amministrazione a partire da gennaio dello stesso anno.

Laurent Freixe era stato nominato CEO un anno fa con l’obiettivo di rilanciare la crescita del gruppo, subentrando a Mark Schneider dopo otto anni di mandato. Durante il suo incarico, Freixe aveva espresso critiche riguardo ad alcune scelte strategiche del suo predecessore.

Il Valore della Governance Aziendale

La vicenda evidenzia l’importanza cruciale delle regole interne di condotta in grandi multinazionali come Nestlé. La governance efficace rappresenta un elemento imprescindibile per la credibilità e la stabilità di un gruppo con una vasta rete globale, permettendo di tutelare sia l’immagine pubblica sia la coesione interna dell’azienda.

Con oltre 2000 marchi sotto il proprio controllo, Nestlé deve mantenere standard elevati di comportamento per garantire un ambiente di lavoro etico e trasparente. Nonostante le difficoltà, la scelta di intervenire rapidamente dimostra come il gruppo intenda preservare la propria reputazione e fiducia nei mercati internazionali.

Un CEO con il Compito di Rinnovamento

Laurent Freixe era stato incaricato di rilanciare l’azienda dopo una fase complessa. La sua nomina aveva suscitato interesse per le critiche rivolte a Mark Schneider, la cui gestione era stata valutata da Freixe come bisognosa di cambiamenti profondi.

L’uscita prematura di Freixe e l’insediamento di Philipp Navratil rappresentano quindi una fase di transizione che il gruppo spera possa rafforzare il percorso di crescita e innovazione, affidandosi a una figura di esperienza consolidata e internalizzata nel sistema Nestlé.