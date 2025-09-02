La 96esima edizione del Gran Premio d’Italia di F1 a Monza, in programma domenica 7 settembre, genererà un indotto di 192,6 milioni di euro, segnando una crescita dell’8% rispetto al 2024. Questa stima, elaborata dal Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi Monza e Brianza, sottolinea le significative ricadute economiche dell’evento. L’indotto positivo è distribuito in modo omogeneo tra diverse voci di spesa, a dimostrazione della sua ampia influenza sul territorio.

Le ricadute positive si concentrano in particolare su alloggio e shopping. La spesa per l’alloggio rappresenta il 33% del totale, pari a 63,5 milioni di euro. Lo shopping contribuisce con il 30% della spesa totale, generando 57,8 milioni di euro. Seguono la ristorazione con il 16% della spesa totale, ovvero 30,8 milioni di euro, i biglietti di ingresso che rappresentano il 15% della spesa turistica, per un valore di 28,9 milioni di euro, e infine trasporti e parcheggi, che ammontano al 6% della spesa totale, pari a 11,6 milioni di euro.

Ricadute economiche distribuite su più province lombarde

Con oltre 330 mila visitatori attesi, la maggior parte della spesa turistica, il 52% del totale (98,6 milioni di euro), rimarrà nella provincia di Monza e Brianza, con un aumento del 7,6% rispetto all’anno precedente. Milano e la sua Città metropolitana beneficeranno del 30% dell’indotto, pari a 58,6 milioni di euro, con una crescita del 7,5% rispetto al 2024. L’11%, ovvero 20,8 milioni di euro (+7,2% sull’anno precedente), ricadrà sulla provincia di Como. Il restante 7% dell’indotto si dividerà tra Lecco (6,2 milioni di euro, +6,9% sul 2024), Varese e altre province lombarde.

Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, ha commentato che “Il Gran Premio d’Italia di Formula Uno a Monza conferma la sua grande capacità di attrazione complessiva nel nostro territorio. E i dati sull’indotto, quest’anno in ulteriore crescita, lo sottolineano. È la sfida da cogliere con le ormai vicine Olimpiadi di Milano Cortina 2026, rafforzando l’offerta turistica di qualità sulla quale saper costruire anche l’eredità per il nostro futuro”.