Un’icona millenaria si prepara a una nuova, grande sfida: l’Arena di Verona avvia i lavori per l’installazione di passerelle accessibili, un intervento cruciale in vista delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Le passerelle garantiranno un accesso universale agli spazi interni, abbattendo le barriere e rendendo l’anfiteatro un simbolo di inclusione oltre che di storia.

Dettagli Tecnici e Valore Simbolico

L’intervento, descritto come di “grande valore non solo tecnico, ma anche simbolico”, vede l’installazione di passerelle realizzate in officina con moduli di carpenteria metallica. La posa avverrà tra novembre e dicembre, approfittando della pausa dagli spettacoli lirici. Ogni dettaglio è stato studiato per garantire la massima sicurezza e autonomia: le passerelle avranno una larghezza di 3 metri per permettere il passaggio simultaneo di due carrozzine, rampe con pendenza controllata tra il 4% e l’8% e saranno dotate di parapetti e corrimano.

Un Impegno per Giochi Indimenticabili

Questo progetto si inserisce in un quadro più ampio di preparazione ai Giochi, che include già l’avvio dei lavori di viabilità da Porta Nuova a Piazza Bra. L’impegno quotidiano di MIT e SIMICO mira a garantire un’esperienza indimenticabile, rendendo l’Arena di Verona pronta a ospitare la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi il 6 marzo 2026.