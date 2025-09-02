Barbara Balzerani, nata a Colleferro il 16 gennaio 1949 e morta a Roma il 4 marzo 2024, è stata una figura chiave della colonna romana delle Brigate Rosse. Condannata a sei ergastoli per la sua partecipazione a numerosi omicidi, fu presente in via Fani durante l’agguato in cui fu assassinata la scorta di Aldo Moro e il presidente della Democrazia Cristiana venne rapito. Partecipò al sequestro del generale della NATO James Lee Dozier e all’agguato mortale contro il magistrato Girolamo Minervini. Mai pentita, scrisse in carcere la sua autobiografia intitolata Compagna Luna, raccontando la sua irriducibilità.

Rossana Rossanda commentò così il libro:

«Per averli (i tempi e gli spazi delle persone normali) bisognava dunque arrendersi, darsi all’arrancata individuale, chiudere gli occhi, tacere? Compagna Luna ha il grande merito di far parlare ciascuno di noi per come ha visto quegli anni.»

Balzerani non fu l’unica a suscitare riflessioni sulla matrice culturale di quegli anni complicati, in cui alcuni mostrarono un atteggiamento quasi indulgente. Questi momenti furono segnati da un terrore diffuso, prontamente rifiutato sia sul piano sociale che giudiziario. Gli anni ’70 furono anche il tempo dei cosiddetti «compagni che sbagliano» o dell’ambigua posizione «né con lo Stato né con le Br».

Attualmente, la figura di Barbara Balzerani torna a essere discussa perché Donatella Di Cesare, filosofa e saggista, docente di Filosofia teoretica alla Sapienza Università di Roma, potrebbe candidarsi come capolista nella lista civica di Pasquale Tridico, che cerca di conquistare la Calabria per il cosiddetto Campo largo.

Alla morte di Balzerani, la professoressa Di Cesare dedicò a Compagna Luna un ricordo significativo:

«La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malinconia un addio alla compagna Luna.»

Il tweet fu eliminato quasi subito, non per un ripensamento, ma per evitare fraintendimenti e interpretazioni errate da parte dell’opinione pubblica.

Negli ultimi giorni, un messaggio sui social originariamente cancellato ha continuato a essere interpretato e utilizzato in modo strumentale, trasformandosi in un fatto indelebile agli occhi dell’opinione pubblica. In un intervento televisivo su La7, dal programma condotto da Giovanni Floris, la professoressa coinvolta ha riaffermato con fermezza di non avere nulla da rimproverarsi, sottolineando invece la propria disponibilità a confrontarsi sul tema degli anni di piombo, ma senza farsi sottomettere dagli “architetti del linciaggio”. La sua candidatura, tuttavia, ha suscitato forti opposizioni, in particolare dal centrodestra ma non solo.

Uno dei pilastri delle democrazie moderne è la tutela incondizionata della libertà di pensiero e di espressione, senza eccezioni. Tuttavia, anche la critica, specie se severa, è parte integrante del dialogo civico. Pasquale Tridico, che al momento non sembra intenzionato a fare retromarcia, ha definito «indegno» l’attacco nei confronti di Donatella Di Cesare, descritta come “filosofa, pacifista e femminista”, soprattutto perché basato su un vecchio tweet manipolato che le attribuirebbe idee e parole mai espresse.

La difesa del messaggio in questione rientra nel contesto di una campagna elettorale spinosa. Va infatti ricordato che il pacifismo di Di Cesare si è spinto fino a rifiutare l’invio di armi a Kiev, aprendo implicitamente una strada che potrebbe favorire Putin. Ancora più rilevante è che quel messaggio né è stato mai smentito né chiarito. La frase «la tua rivoluzione è stata anche la mia» è ricca di ambiguità, pur nel forte richiamo alla vocazione non violenta. L’affermazione che «le vie diverse non cancellano le idee» apre la porta a una possibile interpretazione secondo cui, militarmente o socialmente, si perseguirebbe lo stesso scopo. Pur riconoscendo il diritto universale di piangere vite spezzate, anche di chi ha causato molte perdite di vite altrui, colpisce l’uso della parola «malinconia», termine che richiama anche un senso di nostalgia per qualcosa di irrimediabilmente perduto. Difficile immaginare che una studiosa che si è formata con Hans-Georg Gadamer non sia consapevole della profondità semantica delle sue parole.

Questa vicenda travalica la sola questione della candidatura, sebbene rappresenti un punto di grande imbarazzo per il Partito Democratico ed è stata giudicata «inaccettabile» da figure istituzionali come Ernesto Maria Ruffini. La storia delle Brigate Rosse è una ferita aperta nel tessuto sociale e politico italiano, segnata da un eccesso di sangue versato, troppe vittime e complici morali. Per questi motivi, sarebbe legittimo chiedere alla professoressa una ritrattazione o perlomeno un chiarimento più approfondito.

Donatella Di Cesare ha gentilmente ricontattato un importante quotidiano nazionale semplicemente per ringraziare e ha dichiarato di non avere nulla da aggiungere rispetto a quanto già detto.