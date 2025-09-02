Un’ondata di controlli a sorpresa ha scosso il mercato delle locazioni brevi abusive sull’isola di Ischia. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su indicazione del prefetto Michele di Bari, hanno intensificato le verifiche per contrastare l’illegalità nel settore turistico, avvalendosi della collaborazione delle polizie locali di Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio. L’obiettivo era duplice: scovare chi affitta in nero e garantire la sicurezza sul territorio.

Locazioni abusive e irregolarità fiscali

Il piano d’azione si è concentrato sulle strutture ricettive extra-alberghiere: case private, case vacanza, bed and breakfast e affittacamere. I finanzieri della compagnia di Ischia hanno passato al setaccio oltre 60 strutture, identificando circa 200 soggetti. Il bilancio è pesante: per 19 strutture è stata accertata l’omessa attribuzione del Codice identificativo nazionale (Cin), obbligatorio per legge, e per altre 17 la mancata esposizione del codice all’esterno. Le interviste ai locatari hanno permesso di far emergere una base imponibile non dichiarata di circa 110 mila euro, che ora dovrà essere tassata.

Omessa comunicazione e documenti falsi

Non solo evasione fiscale. I controlli hanno portato alla luce altre gravi irregolarità. Sono stati scoperti 15 casi di omessa comunicazione dei nominativi delle persone alloggiate alla Questura, un obbligo fondamentale per la sicurezza pubblica. I responsabili sono stati tutti denunciati alla Procura della Repubblica. Ma l’episodio più grave riguarda un soggetto italiano, denunciato per aver esibito un documento d’identità falso della figlia minore per un contratto di locazione, in realtà riconducibile a una ragazza di origine marocchina.