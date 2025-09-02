Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) comunica l’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie (buyback), finalizzato all’annullamento. Il programma, comunicato al mercato il 26 maggio 2025 e avviato il 2 giugno 2025, ha visto un’ulteriore fase nel periodo dal 25 al 29 agosto 2025.

Dettagli degli acquisti nel periodo 25-29 agosto 2025

Secondo le informazioni fornite da Morgan Stanley Europe SE, l’intermediario terzo incaricato dell’operazione, Intesa Sanpaolo ha effettuato operazioni di acquisto sul mercato regolamentato Euronext Milan. Di seguito il riepilogo delle operazioni eseguite in piena indipendenza dall’intermediario.

Nel periodo in questione, sono state acquistate un totale di 44.758.684 azioni ordinarie, corrispondenti a circa lo 0,25% del capitale sociale. Il prezzo medio d’acquisto per azione è stato di 5,4469 euro, per un controvalore complessivo di 243.796.713,21 euro.

Riepilogo completo del programma di buyback

A partire dall’avvio del programma e fino al 29 agosto 2025, Intesa Sanpaolo ha acquistato un totale di 270.417.483 azioni. Questo ammonta a circa l’1,52% del capitale sociale, con un prezzo medio d’acquisto per azione di 4,9762 euro. Il controvalore totale dall’inizio del programma ha raggiunto 1.345.647.621,76 euro.