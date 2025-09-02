Industrie De Nora, la multinazionale italiana leader nell’elettrochimica e nelle tecnologie per la sostenibilità, ha inaugurato un nuovo Innovation Center a Mentor, Ohio. Questo centro è destinato a diventare il fulcro dell’innovazione tecnologica del Gruppo negli Stati Uniti, confermando l’importanza strategica del mercato americano nei piani di espansione internazionale dell’azienda.

Un Investimento Strategico per la Crescita

L’apertura del nuovo centro, che si estende su quasi 1.000 metri quadrati ed è collegato direttamente allo stabilimento di produzione locale, rafforza le attività di ricerca e sviluppo di De Nora. La struttura si concentrerà sullo sviluppo di prodotti e tecnologie avanzate, tra cui la produzione di elettrodi DSA® per l’industria del cloro-alcali e di elettrodi a diffusione di gas (GDE) per processi innovativi. Sarà inoltre un centro nevralgico per lo sviluppo di tecnologie fondamentali per le celle a combustibile, l’elettrolisi dell’acqua, la conversione della CO2 e la produzione di sostanze chimiche speciali. Il centro avrà una capacità produttiva fino a 18.000 m²/anno di GDE e 30.000 m²/anno di elettrodi DSA®.

Le Voci dei Protagonisti

A commentare l’inaugurazione, il CEO di De Nora, Paolo Dellachà, ha dichiarato: “Grazie alla nostra dedizione e al nostro impegno nell’innovare e investire in tecnologie avanzate, siamo in grado di soddisfare tutte le richieste di soluzioni altamente efficienti da parte dei nostri clienti e partner. Sono orgoglioso di sostenere e celebrare l’apertura dell’Innovation Center presso la sede di De Nora Tech di Mentor, Ohio. L’Innovation Center mira a consolidare l’eccellenza dei nostri prodotti e a farli progredire ulteriormente nei settori energetico e chimico, rafforzando così la nostra posizione di leadership, basata sulla nostra capacità di supportare i nostri partner e clienti a livello locale, regionale e globale. La creazione di questa struttura in Nord America, insieme ad altre espansioni in tutta la rete De Nora, è in linea con la nostra strategia di essere leader globale nei processi elettrochimici e di espandere le nostre soluzioni tecnologiche per tutte tutti i settori serviti e la transizione energetica.”

Anche Michael Carroll, Direttore Generale di De Nora Tech, LLC, ha espresso il suo entusiasmo: “Questa nuova struttura all’avanguardia è stata progettata per essere la pietra angolare delle nostre attività di ricerca e sviluppo in Nord America, in sinergia con i nostri stabilimenti statunitensi di Mentor, Ohio, ai quali è direttamente collegata. La nostra struttura di scale-up migliorerà il nostro ampio portafoglio di rivestimenti ed elettrodi, al servizio dell’industria chimica e del trattamento delle acque, oltre alla produzione di elettrodi per l’elettrolisi dell’acqua alcalina (AWE), elettrodi a diffusione di gas (GDE) per celle a combustibile e conversione di CO2, e altre soluzioni avanzate volte a decarbonizzare i processi industriali serviti all’interno del nostro portafoglio.”