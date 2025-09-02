I porti del Sistema portuale della Sicilia orientale hanno registrato una crescita esponenziale nel primo semestre del 2025, con un +50% del traffico merci totale rispetto all’anno precedente. L’aumento è stato guidato dall’ingresso del porto di Siracusa e dalla riorganizzazione complessiva che ha interessato gli scali. I dati confermano la crescente centralità della Sicilia orientale nel panorama del commercio marittimo nazionale.

Siracusa traina il boom del traffico liquido

L’incremento complessivo del 50,8% è trainato in gran parte dall’ingresso nel sistema del porto di Siracusa (con la rada di S. Panagia), che ha contribuito in maniera determinante all’aumento delle rinfuse liquide. Nel primo semestre 2025, Siracusa ha movimentato 6,7 milioni di tonnellate di prodotti liquidi su un totale di oltre 16,5 milioni per l’intero sistema portuale. Anche le rinfuse solide segnano un’ottima performance, con un aumento del 14%, spinto principalmente dal porto di Pozzallo, che ha gestito circa 265mila tonnellate nei primi sei mesi dell’anno.

Crociere e container: numeri in crescita

Anche il settore turistico e la movimentazione di container mostrano un segno positivo. Il numero dei crocieristi è raddoppiato nel semestre, grazie all’ingresso dello scalo aretuseo e a un notevole +35% registrato dal porto di Catania. Il terminal container, ora operativo ad Augusta, ha visto un confortante aumento del 27,9%, anche grazie alla crescita dei volumi di Pozzallo, che si attestano a 5mila Teu.

Il commento del Presidente Di Sarcina

Francesco Di Sarcina, presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, ha commentato i risultati: “Nonostante la presenza di numerosi cantieri, lavori di manutenzione straordinaria e opere in corso, che chiaramente limitano gli spazi per le attività portuali, le cifre confermano un’ottima condizione di salute, frutto di una forte riorganizzazione che è stata data agli scali e di una sinergia tra gli stessi messa in campo grazie all’annessione sotto un unico ente di gestione. Ciò significa centralità negli scambi commerciali della rete portuale della Sicilia orientale che, nel panorama nazionale, offre ormai un significativo contributo al sistema Paese”.