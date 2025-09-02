FS Logistix, società del Gruppo FS, entra nel cuore della logistica europea con un’operazione strategica ad Anversa. L’azienda ha acquisito una partecipazione del 30% (con opzione di salire al 49%) in Modalink, una nuova joint venture creata con l’operatore belga Lineas. L’obiettivo è la gestione del terminal ferroviario Antwerp Mainhub, un nodo cruciale per il traffico merci e punto di snodo per l’asse nord-sud ed est-ovest.

Un piano di espansione europea e intermodale

L’operazione si inserisce pienamente nel Piano Industriale 2025-2029 del Gruppo FS, con l’intento di rafforzare il presidio logistico europeo e sviluppare un modello di “Freight Forwarder” internazionale. Il terminal di Anversa, che movimenta 1,5 milioni di tonnellate di merci e gestisce 2.500 treni all’anno, rappresenta una porta d’accesso privilegiata al mercato logistico del Nord Europa. L’acquisizione non solo mira a migliorare l’efficienza dei collegamenti Belgio-Italia, ma anche a giocare un ruolo da protagonista sulla scena globale, in un mercato del trasporto merci su rotaia in crescita stimata del +2% annuo fino al 2029.

Le voci dei protagonisti

Stefano Antonio Donnarumma, AD FS, nella foto, ha commentato l’iniziativa: “L’ingresso di FS Logistix nel terminal ferroviario di Anversa rappresenta un passo strategico e concreto nella direzione delineata dal Piano Industriale 2025-2029 del Gruppo FS. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il presidio logistico europeo, creando connessioni sempre più efficienti tra i principali corridoi continentali. L’hub di Anversa, nodo chiave del sistema portuale e ferroviario del Nord Europa, ci consente di valorizzare il potenziale intermodale lungo l’asse nord-sud e di potenziare le rotte est-ovest. Anche il trasporto merci sta vivendo, quindi, una trasformazione del proprio business verso un modello Freight Forwarder europeo, al servizio di un mercato ampio e diversificato. Questa operazione testimonia sia la crescente vocazione internazionale, sia il rinnovato approccio all’integrazione industriale del Gruppo FS e la volontà di essere protagonisti nel mercato della logistica sostenibile e integrata in Europa”.

Sabrina De Filippis, CEO di FS Logistix, ha aggiunto: “La costituzione di Modalink rappresenta una tappa importante nel nostro percorso per diventare un protagonista di riferimento nella logistica europea. Questo accordo fa parte del nostro Piano Industriale, che prevede il potenziamento dei terminal esistenti e la creazione di nuovi hub tecnologicamente avanzati e sostenibili dal punto di vista ambientale. Questo ci consentirà di aumentare i volumi di merci trasportate su ferrovia, grazie a connessioni sempre più efficienti tra i nostri porti e terminal con la rete nazionale e i corridoi ferroviari europei, consolidando l’integrazione dei sistemi di trasporto mare-ferro-strada.”

Erik van Ockenburg, CEO di Lineas, ha dichiarato: “Con il lancio di Modalink, stiamo compiendo un passo audace verso una rete logistica europea più integrata e sostenibile. Questa collaborazione non solo rafforza il ruolo di Anversa come snodo multimodale strategico, ma ci consente anche di ottimizzare le operazioni dell’ultimo miglio e potenziare i corridoi ferroviari nord-sud. Unendo le forze con FS Logistix, stiamo gettando le basi per soluzioni terminalistiche modulari e pronte, in grado di rispondere alla crescente domanda di trasporto merci efficiente e a basse emissioni”.