Emilio Fede è morto a Milano all’età di 94 anni. Lo ha confermato la figlia, Sveva, dopo che in mattinata si erano diffuse voci contrastanti sul suo stato di salute. Fede, infatti, era ricoverato da tempo nella clinica San Felice di Segrate, alle porte di Milano, e le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni.

La notizia mette fine a una parabola umana e professionale complessa e discussa, che ha segnato profondamente la storia del giornalismo e della televisione italiana.

Una carriera tra luci e ombre

Emilio Fede è stato un volto iconico del piccolo schermo, ma la sua carriera è stata un intreccio di successi e di cadute. Iniziò il suo percorso in Rai, come inviato di guerra e poi come direttore del Tg1. L’apice della sua notorietà, tuttavia, è arrivato con l’approdo a Fininvest, dove dal 1992 al 2012 ha diretto il Tg4 voluto da Silvio Berlusconi.

Per vent’anni, il suo telegiornale è stato l’espressione più schietta e partigiana del berlusconismo in tv. Con i suoi editoriali, le sue pause drammatiche e un tono spesso sopra le righe, Fede ha incarnato un modo di fare giornalismo che divideva il pubblico: era odiato e amato in egual misura. “Sono il direttore più criticato, ma anche il più guardato”, amava ripetere, rivendicando un successo basato anche sulla sua inconfondibile e talvolta caricaturale immagine.

Gli anni bui e la vita privata

Gli ultimi anni della sua vita sono stati segnati da vicende giudiziarie e dalla perdita di posizioni di potere. La sua carriera si è interrotta bruscamente nel 2012, quando fu allontanato da Mediaset a seguito del suo coinvolgimento nell’inchiesta Ruby. Furono anni difficili, che lo videro spesso in tribunale, ma che non lo fecero mai desistere dal difendere la propria dignità. “Sono caduto, ma non ho mai smesso di essere Emilio Fede”, disse una volta, a testimonianza di un carattere forte e indomabile.

Oltre alle vicende professionali, la sua esistenza fu segnata anche da un grande amore: quello per la moglie, Diana De Feo, giornalista e parlamentare. Sposati dal 1963, erano uniti da un rapporto profondo e indissolubile. La morte di Diana nel 2021 fu un colpo durissimo per Fede, che lui stesso definì “il dolore più grande”.