(di Samy Chaar, Chief Economist, CIO Switzerland, Dr. Luca Bindelli, Head of Investment Strategy e Bill Papadakis, Senior Macro Strategist) Le tensioni fiscali a livello globale stanno progressivamente influenzando i mercati dei capitali. La situazione di stallo politico in Francia e la sua spesa inefficace stanno spingendo al rialzo gli spread dei titoli di stato. Il Regno Unito ha l’opportunità di muoversi verso un maggiore equilibrio fiscale e potrebbe compiere passi limitati in questa direzione. Tuttavia, nei mercati sviluppati, inclusi gli Stati Uniti, l’aumento dei costi del debito e l’incertezza politica potrebbero far lievitare il premio richiesto per i bond a lungo termine, rendendo la curva dei rendimenti più ripida e aumentando la volatilità del mercato.

Il voto di fiducia al governo francese dell’8 settembre probabilmente non causerà un’immediata instabilità finanziaria, ma sottolinea l’impatto dei fallimenti politici sui costi del capitale a lungo termine in Europa. Le questioni relative al debito francese non riguardano tanto la sua sostenibilità, quanto piuttosto la qualità della spesa pubblica e l’uso improprio della sua capacità fiscale. Il sistema fiscale francese è inefficiente, con una rete di sicurezza sociale che genera ritorni economici limitati. Un pacchetto fiscale orientato agli investimenti, come quello tedesco, sarebbe ben accolto dagli investitori e più produttivo.

Tre scenari per la Francia e il rischio di paralisi politica

Prevediamo tre potenziali scenari nelle prossime settimane: il governo viene sostituito da una nuova amministrazione con lo stesso parlamento frammentato; vengono indette nuove elezioni, che probabilmente risulteranno in una continua frammentazione; oppure, l’esito meno probabile, lo status quo. Nessuno di questi risultati risolverebbe le inefficienze di fondo. La Francia gode di punti di forza strutturali in settori come l’energia e l’alimentazione, ma è in ritardo sulle riforme fiscali. Realisticamente, la paralisi politica sulle finanze pubbliche persisterà, anche se lo status quo politico dovesse cambiare. Di conseguenza, il deficit francese rimarrà elevato.

Gli investitori internazionali in bond hanno già prezzato gran parte del rischio politico della Francia. Tuttavia, gli spread dei titoli di stato francesi si sono allargati, con i rendimenti che ora superano quelli di Spagna, Portogallo e Grecia, nonostante questi Paesi abbiano rating creditizi inferiori. Lo spread tra i bond governativi francesi e i Bund tedeschi ha raggiunto più di 80 punti base (bps) la scorsa settimana, il livello più alto da dicembre 2024. Ci aspettiamo che gli spread rimangano ampi e volatili, e pensiamo che potrebbero raggiungere i 100 bps se l’incertezza dovesse persistere.

Tuttavia, sebbene l’instabilità si aggiunga al tema più ampio dell’aumento dei costi del capitale nei mercati sviluppati, proprio come nove mesi fa, vediamo poche probabilità che la crisi politica e il limbo fiscale della Francia si trasformino in una crisi finanziaria.

Superficialmente, l’ambiente fiscale della Francia è peggiore rispetto a quello di Stati Uniti e Regno Unito. I suoi bilanci sono ingenti, con scarse prospettive di compromesso politico, e quindi nessun margine per aumentare le tasse. Detto questo, il settore privato francese, sia famiglie che imprese, rimane relativamente solido, con risparmi in eccesso, in contrasto con gli Stati Uniti, che hanno un doppio deficit, pubblico e privato.

Il Regno Unito e le scelte fiscali difficili

Similmente alla Francia e alla maggior parte delle economie avanzate, il Regno Unito si trova di fronte a scelte fiscali difficili a causa delle esigenze di spesa e di una popolazione che invecchia. A differenza della Francia, il governo del Regno Unito ha la maggioranza parlamentare per approvare i suoi piani fiscali, ma si è costantemente impegnato a rispettare i limiti fiscali, pur escludendo i principali strumenti per imporre la disciplina, e potrebbe invece prendere in considerazione modifiche alle tasse su eredità, patrimonio o proprietà. Questo lascia il Regno Unito in un ciclo di scelte politiche non ideali ogni sei mesi, che fanno il minimo indispensabile ma mantengono l’economia in uno stato di incertezza.

La politica monetaria offre un certo aiuto. I tassi di interesse rimangono elevati, e un inasprimento fiscale e una successiva inflazione più bassa permetterebbero alla Banca d’Inghilterra (BoE) di tagliare i tassi. Ci aspettiamo che la BoE riveda al ribasso le previsioni di crescita e inflazione dopo la “dichiarazione d’autunno”. Ciò potrebbe portare a tagli dei tassi di interesse più consistenti di quanto i mercati si aspettino attualmente. Rallentare il programma di quantitative tightening (QT) della BoE abbasserebbe anche i rendimenti dei Gilt a lungo termine; in caso contrario, il QT rischia di vanificare gli effetti di tassi più bassi.

In queste circostanze, pensiamo che i Gilt offrano un valore migliore rispetto ai bond europei, privilegiando le scadenze a 5-7 anni, e con la normalizzazione del premio a termine, ci aspettiamo che le scadenze più lunghe superino gli altri principali titoli di stato. Nel settore delle valute, continuiamo ad aspettarci una debolezza generalizzata del dollaro USA, anche contro la sterlina, ma vediamo un potenziale di rialzo limitato per la coppia GBP/USD. Tuttavia, siamo più negativi sulla sterlina contro l’euro. Con l’inasprimento fiscale, la crescita interna dovrebbe rallentare l’andamento delle azioni del Regno Unito, nonostante una certa facilitazione da parte della BoE e una sterlina più debole che compensano la crescita degli utili per azione (EPS). Il recente slancio delle revisioni degli EPS è svanito, e rimaniamo sottopesati sulle azioni del Regno Unito. Un potenziale supplemento di imposta sui profitti bancari potrebbe aggiungere rischi alle prospettive azionarie regionali.

Sfida alla Fed e incertezze negli Stati Uniti

Anche la disciplina fiscale è in discussione negli Stati Uniti dopo la “One Big Beautiful Bill” di luglio. In un contesto di indebolimento del mercato del lavoro e potenziale inflazione guidata dai dazi, l’amministrazione Trump mira a controllare la politica monetaria degli Stati Uniti. L’attacco alla governatrice del consiglio della Federal Reserve, Lisa Cook, fa parte di questo sforzo. Mentre la retorica del presidente si concentra sugli alloggi a prezzi accessibili, il tasso overnight della Fed non controlla direttamente i tassi sui mutui a lungo termine e rischia di aumentare i tassi di interesse fissati dagli investitori in bond.

Finora, la reazione del mercato è stata contenuta, in attesa di una battaglia legale potenzialmente lunga sulla destituzione della governatrice Cook. Gli investitori potrebbero presumere che Mr. Trump farà marcia indietro se i mercati obbligazionari mostreranno segni di stress, come è successo ad aprile.

Il nostro attuale posizionamento cauto sui bond del Tesoro USA all’interno del reddito fisso globale riflette le aspettative di un premio a termine persistentemente alto, ovvero il rendimento aggiuntivo che gli investitori si aspettano per detenere bond a scadenza più lunga, e di una curva più ripida. I tassi a breve termine più bassi, spinti dai tagli della Fed, spingeranno al ribasso i rendimenti a breve termine, mentre i cali dei rendimenti a lunga scadenza saranno limitati dalla volatilità dell’inflazione e dalle dinamiche fiscali. Ci aspettiamo che i rendimenti dei Treasury USA a 2 anni raggiungano il 3,10% in 12 mesi e i rendimenti a 10 anni il 3,9%, e preferiamo scadenze medie di 5 anni. Tuttavia, indebolire l’autonomia della Fed potrebbe inasprire la curva dei rendimenti più di quanto prevediamo attualmente e spingere il premio a termine più in alto. Ciò indebolirebbe ulteriormente il dollaro USA e peserebbe sui Treasury USA, creando volatilità nel mercato azionario.

L’aumento dei costi del capitale nei mercati sviluppati

L’incertezza politica francese, il debito statunitense e le preoccupazioni sull’integrità della Fed, così come l’inasprimento fiscale nel Regno Unito, sono, sulla carta, scollegati, sebbene tutti indichino i rischi dell’aumento del costo del capitale. I mercati obbligazionari stanno osservando attentamente, sebbene non abbiano ancora reagito in modo drammatico. In Francia, è improbabile che lo status quo politico risolva le inefficienze fiscali e i mercati azionari francesi hanno retto meglio rispetto all’estate del 2024 (vedere grafico 2). Le domande sull’indipendenza della Fed continueranno a persistere negli Stati Uniti finché il presidente non otterrà una maggioranza nel consiglio, il sistema legale non si opporrà o i mercati obbligazionari non si spaventeranno.

Nel Regno Unito, un certo equilibrio fiscale potrebbe emergere lentamente attraverso passi poco ambiziosi. Con l’inasprimento fiscale in atto, la crescita interna dovrebbe essere un ostacolo per le azioni del Regno Unito, nonostante una certa facilitazione da parte della BoE e la debolezza della sterlina, e preferiamo rimanere sottopesati sulle azioni del Regno Unito. Continuiamo ad aspettarci una debolezza generalizzata del dollaro USA, anche contro la sterlina. Tuttavia, il potenziale di rialzo per la coppia GBP/USD sarà probabilmente limitato. Al contrario, siamo più negativi sulle prospettive per la sterlina contro l’euro, e ci aspettiamo che la coppia EUR/GBP si avvicini a 0,89 nel prossimo anno. Vediamo la possibilità che la domanda di valute rifugio, in particolare lo yen giapponese, aumenti se l’incertezza dovesse persistere in Francia.