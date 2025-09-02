Un progetto di ampio respiro, finanziato con quasi 20 milioni di euro, unisce le forze di Save the Children, Ferrero e la Cooperazione Italiana per proteggere i bambini nelle comunità di coltivatori di cacao in Costa d’Avorio. L’iniziativa mira a migliorare le condizioni di vita dei minori, promuovere il loro benessere e combattere lo sfruttamento lavorativo, consolidando un modello di partnership pubblico-privato.

Un impegno pluriennale fino al 2030

L’iniziativa, che si estenderà fino al 2030, è un’espansione di un programma già avviato da Save the Children nel 2017 con il sostegno di Ferrero. Il nuovo accordo, cofinanziato dalla Cooperazione Italiana tramite l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), amplia la portata del progetto nelle regioni dell’Haut Sassandra e del distretto delle Montagnes, aree chiave per la produzione di cacao.

Un modello di collaborazione per il benessere dei bambini

Il progetto coinvolge attivamente una rete di attori che include istituzioni, settore imprenditoriale e società civile. L’obiettivo è creare un sistema integrato che affronti le radici dello sfruttamento minorile, garantendo ai bambini l’accesso a un’istruzione di qualità e a migliori condizioni di vita. Questo modello di collaborazione dimostra come l’impegno congiunto possa generare un impatto significativo e duraturo.