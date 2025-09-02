La Borsa di Milano ha chiuso la seduta in calo, appesantita dalle incertezze a livello globale che influenzano negativamente i mercati finanziari. Il Ftse Mib ha ceduto l’1,61%, scendendo sotto quota 42.000 punti.

Il titolo peggiore della giornata è stato Leonardo, in ribasso del 3,93%, mentre Ferrari ha registrato una flessione più contenuta dell’1,9%, contrapponendosi alla tendenza generale negativa. Tra gli altri titoli in forte calo sono state STMicroelectronics e Interpump, entrambe con una perdita del 3,92%, così come il settore bancario che ha mostrato segni di sofferenza.

In particolare, l’attenzione è stata rivolta alla mossa di MPS sul rilancio in contanti per Mediobanca, che ha eliminato lo sconto sul titolo. Entrambi i titoli hanno accusato un calo: MPS è sceso del 3% a 7,6 euro, mentre Mediobanca ha registrato una perdita del 2,85%, chiudendo a 20,11 euro.

I timori legati ai conflitti internazionali e alle tensioni commerciali, con i dazi che rappresentano un ulteriore freno, continuano a spingere gli investitori a una fuga dai mercati azionari europei. Le principali piazze finanziarie del continente hanno quindi chiuso la seconda seduta di settembre in territorio negativo.

La performance peggiore è stata registrata da Francoforte, dove il Dax ha perso il 2,29%, attestandosi a 23.487 punti. A Parigi la flessione è stata più contenuta, con il Cac 40 in calo dello 0,7% a 7.654 punti. Anche Londra ha chiuso in ribasso, cedendo lo 0,87% e portando il Ftse 100 a 9.116 punti, con il Regno Unito che deve fare i conti con pressioni sul debito pubblico e tassi d’interesse ai livelli più alti dal 1998.